Doniesienia Wprost potwierdzone. Szynkowski vel Sęk zastąpi Szymańskiego

Andrzej Duda dokonał 12 października o godz. 15 zmian w składzie rządu. Oprócz powołania Marka Kuchcińskiego na szefa Kancelarii Premiera, ze stanowiska odwołany został także minister do spraw Unii Europejskiej Konrad Szymański. – Przez bardzo długi czas zabiegałem o to, by doprowadzić do deeskalacji różnych sporów. W wielu sprawach to się udawało przez te 7 lat. Natomiast ten zasadniczy spór cały czas natrafia na różnego typu blokady tak w Polsce, jak i Brukseli. I myślę, że nowe otwarcie, także personalne, być może temu pomoże – mówił Szymański na antenie Polsat News.

Szynkowski vel Sęk za Szymańskiego. Morawiecki potwierdził doniesienia „Wprost”

Dziennikarka „Wprost” Joanna Miziołek już wcześniej w źródłach rządzących potwierdziła, że Szymańskiego zastąpi Szymon Szynkowski vel Sęk, obecny wiceminister spraw zagranicznych. Tę informację potwierdził sam Morawiecki na antenie radiowej Trójki.

– Kluczową osobą, która zaprosiłem do współpracy, jest obecny wiceminister spraw zagranicznych, Szymon Szynkowski vel Sęk, który zastąpi ministra Szymańskiego. Jeśli czas pozwoli, to w tym tygodniu nastąpi powołanie ministra na nową funkcję – powiedział szef rzadu.

