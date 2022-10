„Niedyskrecje do słuchania”. Jak Morawiecki ocalił skórę, gdy ważyły się losy jego politycznej kariery

O czym marzy część opozycji związana z PSL? Czy po wyborach do Polski będą jechały ciężarówki unijnych pieniędzy? Co powiedział Mateusz Morawiecki na spotkaniu kierownictwa PiS, gdy ważyły się jego losy? Dlaczego opozycja nie jest chętna do startu w kampanii pod wodzą Donalda Tuska? O tym i innych sprawach mówimy w podcaście Niedyskrecje do słuchania.

Część opozycji ciągle marzy o konstruktywnym wotum nieufności i przejęciu władzy jeszcze przed wyborami parlamentarnymi. Chodzi o część związaną z PSL-em, bo temu marzeniu towarzyszy sztandarowy pomysł, żeby premierem został Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes Stronnictwa. Co prawa, lider partii o pięcioprocentowym poparciu rzadko zostaje szefem rządu koalicyjnego, który tworzy partia mająca np. 25 proc. poparcia, na dodatek obóz Zjednoczonej Prawicy ciągle dysponuje większością w Sejmie, ale pomarzyć zawsze można. „Ten rząd przyniesie wam fundusze europejskie”, to hasło z jakim opozycja zamierza iść do wyborów. Politycy opozycji przekonują, że gdy przejmą władzę, to pieniędzmi z Unii Europejskiej zalepią wszystkie dziury. Ale to tak nie działa.