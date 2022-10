W środę ważna rozprawa przed Trybunałem Konstytucyjnym. O zbadanie tej sprawy wnioskował Ziobro

Przypomnijmy: Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nałożył kary pieniężne, które Polska ma zapłacić na rzecz Komisji Europejskiej.

Za co TSUE nałożył na Polskę kary?

Pierwsza kara, w wysokości 500 tys. euro dziennie, została nałożona we wrześniu. Dotyczyła niewdrożenia środków tymczasowych i niezaprzestania wydobycia węgla brunatnego w kopalni Turów.

Druga, w wysokości miliona euro dziennie, została nałożona w październiku. Dotyczyła niezawieszenia przepisów, dotyczących przede wszystkim uprawnień Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.

Interwencja Zbigniewa Ziobry

W listopadzie Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro kierował do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie, czy nałożenie na Polskę wspomnianych kar było legalne, tj. zgodne z Konstytucją RP oraz z unijnymi traktatami.

„W ocenie Prokuratora Generalnego kolejne orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sposób nieuprawniony rozszerzają traktatowe kompetencje UE, naruszając postanowienia polskiej konstytucji i ignorując orzeczenia polskiego Trybunału Konstytucyjnego” – argumentowano wówczas w oświadczeniu, opublikowanym przez Prokuraturę Krajową.

Które przepisy zostały zaskarżone?

We wniosku zwrócono się m.in. o zbadanie zgodności z konstytucją art. 279 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, z którego unijny trybunał wywiódł swoją kompetencję do nałożenia kar pieniężnych „za niezastosowanie się do orzeczonego środka tymczasowego”.

„Prokurator Generalny zaskarżył także art. 39 Statutu TSUE, który upoważnia Prezesa TSUE lub sędziego tego Trybunału do nałożenia na Polskę środków tymczasowych odnoszących się do kształtu ustroju i funkcjonowania konstytucyjnych organów Rzeczypospolitej Polskiej” – uzupełniła Prokuratura Krajowa.

Jak donosi dziennik „Rzeczpospolita”, w Trybunał Konstytucyjny ma zająć się wnioskiem w najbliższą środę, 19 października. Wniosek zostanie rozpatrzony w pełnym składzie trybunału. Rozprawa rozpocznie się o godz. 11:30.

