Mocny apel proboszcza w odpowiedzi na spadek liczby wiernych. „Ludzie, opamiętajcie się”

W sierpniu tego roku Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) przeprowadził badania, dotyczące religijności w naszym kraju. Wynika z nich, że następuje spadek poziomu zarówno wiary, jak i praktyk religijnych, choć proces ten nie przebiega równomiernie.

Co wykazał sondaż CBOS?

Na przestrzeni ostatnich 20 lat, odsetek dorosłych Polaków, którzy określili się jako wierzący, spadł z 94 do 84 proc. Spadek jest większy, jeśli chodzi o praktykowanie wiary. Uczestnictwo we mszy św. spadło z 70 do 42 proc.

Wśród przyczyn spadku religijności wskazuje się m.in. afery pedofilskie czy stanowisko Kościoła w kwestii ochrony życia ludzkiego w fazie prenatalnej.

Coroczne liczenie wiernych w całej Polsce

W niedzielę, 9 października, we wszystkich parafiach w Polsce odbyło się coroczne liczenie wiernych. Wyjaśnijmy, że liczenia dokonuje się w dwóch kategoriach: wiernych, którzy uczestniczą w mszy św. oraz wiernych, którzy przyjmują komunię św.

Do wyników akcji odniósł się ks. prałat Eugeniusz Pepliński, proboszcz parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Kamieniu Krajeńskim w województwie kujawsko-pomorskim. Przedstawił je podczas kazania w ubiegłą niedzielę.

- W naszej parafii łącznie brało udział w mszach świętych 1025 wiernych, co stanowi zaledwie 28 proc. ogółu parafian, a komunię św. przyjęły 483 osoby, co stanowi 24 proc. uprawnionych do komunikowania – poinformował ks. Pepliński.

„Ludzie, opamiętajcie się”

Wyraził żal, że spadek praktyk religijnych dotknął także kierowaną przez niego parafię. W mocnych słowach zaapelował do wiernych, by nie zapominali, że katolicy są zobowiązani do uczestnictwa w coniedzielnej mszy św.

- Oto obraz życia religijnego naszej parafii. Po prostu wstyd mi i brak jakichkolwiek słów, bo dane te zostały wysłane do Kurii Diecezjalnej w Pelplinie, a stamtąd do Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego w Warszawie. Ludzie, opamiętajcie się – skwitował duchowny.

