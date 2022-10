Wyłamał zaporę i zderzył się z pociągiem. Przerażające nagranie z Puław

Do zdarzenia doszło we wtorek około godz. 7:30 w miejscowości Skoki w gminie Puławy. Kierujący samochodem osobowym marki ford 53-latek doprowadził do zderzenia z pociągiem towarowym jadącym z Dęblina do Puław – informuje policja.

Wypadek na przejeździe kolejowym na Lubelszczyźnie. Zderzył się z pociągiem

Ze wstępnych ustaleń wynika, że mężczyzna ominął dwa samochody stojące przed strzeżonym przejazdem kolejowym, uderzył w opuszczoną półzaporę, po czym wjechał na tory, gdzie zderzył się z pociągiem towarowym jadącym w stronę Puław. Z obrażeniami ciała mężczyzna trafił do szpitala.

Badanie wykazało, że 53-latek był trzeźwy, jednak nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi. Z ustaleń policji wynika, że maszynista pociągu także był trzeźwy.

„Trwa wyjaśnianie okoliczności i przyczyn zdarzenia. Pojazd, którym kierował mieszkaniec gminy Puławy został zabezpieczony na policyjnym parkingu do dalszych oględzin” – podała KPP Puławy.

Policja apeluje o ostrożność i przypomina, że na przejazdach kolejowych należy zachować szczególną ostrożność. W chwili, gdy sygnalizator nadaje pulsacyjne światło czerwone, obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu na przejazd kolejowy, nawet w sytuacji, gdy rogatki nie zostały jeszcze opuszczone, bądź ich opuszczanie dopiero się rozpoczęło.

Ponadto – jak podkreśla policja – kierującemu, na przejeździe kolejowym zabrania się:

objeżdżania opuszczonych zapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeżeli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie nie zostało zakończone;



wjeżdżania na przejazd, jeżeli po drugiej stronie przejazdu nie ma miejsca do kontynuowania jazdy;

wyprzedzania pojazdu na przejeździe kolejowym i bezpośrednio przed nim;

omijania pojazdu oczekującego na otwarcie ruchu przez przejazd, jeżeli wymagałoby to wjechania na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu.

