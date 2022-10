Kupili przez internet słuchawki. Zawartość opakowania ich zaskoczyła

W poniedziałek 46-letnia mieszkanka gminy Zamość powiadomiła policjantów, że robiąc zakupy w sieci została oszukana. Wyjaśniła, że zamierzała kupić synowi słuchawki, które ten znalazł na popularnym portalu z ogłoszeniami. Sprzedawcą była osoba fizyczna, a w ogłoszeniu wskazane było jedynie imię.

Kupiła synowi słuchawki. Zawartość przesyłki mocno ją zaskoczyła

Jak informują policjanci z KPP Zamość, syn zgłaszającej skontaktował się ze sprzedającym za pomocą aplikacji, na której umieszczone było ogłoszenie. Ustalili, że za słuchawki zapłaci kurierowi przy odbiorze paczki. O ustaleniach nastolatek poinformował 46-latkę, która zgodziła się na taką formę zakupu.

„Przesyłka dotarła po kilku dniach. 46-latka zapłaciła za nią kurierowi umówioną wcześniej kwotę 560 złotych. Po kilku godzinach przekazała paczkę synowi, który rozpakował przesyłkę. Wewnątrz było oryginalne pudełko zamówionych słuchawek, a w środku zamiast słuchawek – kamień i liść. Nieuczciwy sprzedawca do pudełka dołożył również kabel USB i wymienne końcówki douszne słuchawek” – przekazano w komunikacie.

Zapłaciła za przesyłkę z słuchawkami. W środku był kamień i liście

46-latka próbowała dodzwonić się do sprzedającego jednak bezskutecznie. Pokrzywdzona skontaktowała się z firmą kurierską, która dostarczyła paczkę. Konsultant na jej wniosek zablokował przekazane kurierowi środki.

Policja apeluje, by robiąc zakupy w sieci być czujnym, a przed podjęciem ostatecznej decyzji dokładnie zweryfikować sprzedawcę. „Na temat uczciwości sprzedawcy mogą powiedzieć nam pisane przez internautów komentarze. Zwracajmy także uwagę na to, od kogo kupujemy. Wybierajmy sklepy sprawdzone, z dłuższą historią działalności. Z rozwagą korzystajmy również z super okazji, gdzie cena za towar jest znacznie niższa niż jego wartość rynkowa. Może być to oszustwo” – ostrzega policja.

