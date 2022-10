Lewica chce przyspieszenia w sprawie pieniędzy z Unii. Najpierw pakiet, później Bruksela

Sześciopunktowy „pakiet europejski” zaprezentowali w środę liderzy Nowej Lewicy i partii Razem. Dokument ma być wstępem do ofensywy w sprawie blokowanych obecnie unijnych środków dla Polski. Na początku być może dojdzie do spotkań roboczych na poziomie polskiego parlamentu, a za kilka dni, co już potwierdzone, do oficjalnych i nieoficjalnych działań w Brukseli.

– W przeciwieństwie do PiS, my nie będziemy tam przekonywać innych, że pieniądze powinny jak najprędzej znaleźć się w Polsce. Chcemy poszukać skutecznych sposobów na to, żeby środki zaraz znalazły się u nas – słyszymy od polityków wybierających się do unijnej stolicy.

Do Brukseli delegacja Nowej Lewicy udaje się już w tę niedzielę. Według informacji „Wprost” delegacja ma być dość liczna – chodzi o dwie trzecie partyjnego prezydium i środowiska związane z partią.