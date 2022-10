Dramatyczny wypadek rowerzysty w Zielonej Górze. Policja opublikowała nagranie

Kamery miejskiego monitoringu zarejestrowały niebezpieczne zdarzenie, do którego doszło we wtorek 18 października na rondzie Jana Pawła II w Zielonej Górze. 32-letni mężczyzna, poruszający się rowerem elektrycznym poza wyznaczoną do tego ścieżką, wjechał na skrzyżowanie. W pewnym momencie przewrócił się na mokrej, śliskiej nawierzchni.

Wypadek w Zielonej Górze. Policja opublikowała nagranie ku przestrodze

„Jadący za nim kierujący toyotą nie zdążył w porę zareagować i wjechał w leżącego na jezdni mężczyznę. Pojazd zanim się zatrzymał, siłą rozpędu pchał leżącego jeszcze kilka metrów po jezdni. Mimo że zdarzenie wyglądało dość poważnie, rowerzysta nie odniósł poważniejszych obrażeń” – relacjonuje KMP Zielona Góra w oficjalnym komunikacie.

Mundurowi podkreślają, że kierowcy powinni wyciągnąć jednoznaczne wnioski z tego zdarzenia: należy dostosować prędkość pojazdu do panujących warunków atmosferycznych, na skrzyżowaniach zachować szczególną ostrożność, a rowerzyści powinni poruszać się po wyznaczonych z myślą o nich ścieżkach.

„Nagranie publikujemy ku przestrodze i aby przypomnieć, że przed nami okres jesienno-zimowy, a więc trudny czas dla wszystkich uczestników ruchu drogowego. Pamiętajmy o odpowiedniej koncentracji, aby nie popełniać na drodze błędów, bo to właśnie błędy prowadzą do zdarzeń drogowych. Zachowajmy ostrożność, koncentrację i dostosujmy zarówno nasze zachowanie jak i prędkość do aktualnych warunków na drogach” – podkreślają mundurowi.

