„Niedyskrecje do słuchania”. Szorstka przyjaźń Tuska i Trzaskowskiego. Duda podpadł kierownictwu PiS

Szorstka przyjaźń Tuska i Trzaskowskiego

Na początku tygodnia opinią publiczną wstrząsnęła informacja z „Rzeczpospolitej”, że Polska nie tylko nie dostanie pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy, z czym chyba – mamy wrażenie – większość polityków już się pogodziła, ale również z funduszy strukturalnych, z wieloletniej perspektywy budżetowej, czyli z tzw. budżetu Unii Europejskiej.

Spytałyśmy znanego polityka PiS, czy rzeczywiście do tego dojdzie, bo gdyby te pieniądze zostały wstrzymane, to chyba zakończyłoby to rządy Prawa i Sprawiedliwości.

Nasz rozmówca z PiS twierdzi, że nie ma takiego zagrożenia, by fundusze strukturalne nie dotarły do Polski. Szczególnie, że przy ich przyznawaniu obowiązuje zasada jednomyślności, co znaczy, że wszystkie państwa Unii Europejskiej musiałby zagłosować za zablokowaniem pieniędzy budżetowych Polsce.