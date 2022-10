Tragiczny wypadek w Żernikach pod Poznaniem. Nie żyją trzy osoby

W piątek ok. godz. 17:30 przy ul. Przemysłowej w miejscowości Żerniki pod Poznaniem doszło do tragicznego w skutkach wypadku. Jak podaje rmf24.pl, bus, którym podróżowało osiem osób, zderzył się z ciężarówką. Początkowo informowano o jednej osobie, która zginęła w wyniku zdarzenia. Po godz. 18:30 przekazano, że zmarły kolejne dwie, a część podróżnych była nadal zakleszczona w busie.

Wypadek w miejscowości Żerniki. Trzy osoby nie żyją

Na miejscu pojawiło się kilkanaście zastępów straży pożarnej, policja oraz śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. – Sytuacja jest dynamiczna – powiedział dyżurny wielkopolskiej straży pożarnej w rozmowie z dziennikarzami wspomnianej rozgłośni.

Szczegóły dotyczące zdarzenia nie zostały przekazane do wiadomości opinii publicznej. Na miejscu pracują przedstawiciele służb, którzy próbują ustalić okoliczności wypadku. Policja nieustannie apeluje do kierowców o rozwagę na drodze i jazdę zgodną z przepisami oraz dostosowywanie się do aktualnych warunków atmosferycznych.

