W centrum miasta zaatakował gazem trzy osoby. Będzie miał kłopoty

W czwartek 19 października około godziny 5.40 dyżurny jaworznickiej komendy został powiadomiony o usiłowaniu rozboju w rejonie ulicy Grunwaldzkiej 52. Jak wynikało z informacji przekazanej przez pokrzywdzonego, został on zaatakowana przez mężczyznę, który rozpylił w jego kierunku gaz pieprzowy, a następnie próbował ukraść mu plecak. Po krótkiej szarpaninie sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia, nie osiągając celu.

Kolejne ataki w Jaworznie

Kilka minut później dyżurny odbiera bardzo podobny telefon, lecz ofiarą jest kobieta, która została zaatakowana gazem w rejonie ciągu pawilonów przy ulicy Olszewskiego 2a. W tym przypadku reakcja obsługi jednego ze sklepów oraz przechodniów spowodowała, że sprawca uciekł i również nie osiągnął zamierzonego celu. Do ostatniego ataku doszło kilka minut od drugiego przy ulicy Gałczyńskiego. Sprawca rozpylił gaz i okradł 72-letnią mieszkankę miasta, wyrywając jej torebkę z dokumentami i pieniędzmi.

Patrol, który był przypisany do tej interwencji, zebrał od poszkodowanych szczegółowe informacje na temat sprawcy, a dyżurny przekazał je wszystkim funkcjonariuszom, którzy w tamtym momencie pilnowali miasta. Do akcji włączyli się również kryminalni, którzy niezwłocznie rozpoczęli poszukiwania przestępcy. Około godziny 19.20 w jednym z mieszkań w centrum miasta śledczy zatrzymali kompletnie zaskoczonego ich wizytą 30-letniego mieszkańca Jaworzna.

Rozbój w Jaworznie. Agresor posiadał narkotyki

Podczas przeszukania kryminalni odnaleźli przedmioty skradzione podczas porannego napadu oraz blisko 20 działek narkotyku, najprawdopodobniej mefedronu. W piątek 21 października mężczyzna został doprowadzony do jaworznickiej prokuratury, gdzie usłyszał zarzuty. Sąd przychylił się do wniosku śledczych i zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. 30-latkowi za popełnione przestępstwa grozi kara do 12 lat więzienia.

Czytaj też:

„Białołęka” na haju, czyli jak gangsterzy opanowali areszt. „20 proc. zysku szło na korumpowanie funkcjonariuszy”Czytaj też:

Uwaga na nowy dopalacz, który pojawił sią na rynku! Może być przyczyną zgonów