Rząd chce ograniczyć pornografię w sieci. Możliwe kary dla dostawców internetu

Eksperci są zgodni – filmy pornograficzne znacznie odbiegają od rzeczywistości. Dlaczego więc młodzi ludzie uważają, że pornografia dostarcza przydatnych wskazówek na temat seksu? Takie niepokojące wnioski płyną z najnowszych badań. Natomiast zaniepokojone coraz łatwiejszym dostępem niepełnoletnich do takich treści Ministerstwo Cyfryzacji proponuje zmiany w prawie.

Rząd powalczy z pornografią w internecie. Chce chronić niepełnoletnich

Minister cyfryzacji chce ograniczyć kontakty dzieci z treściami pornograficznymi. Projekt ustawy o ochronie małoletnich przed dostępem do treści nieodpowiednich w internecie ma stworzyć ramy prawne zobowiązujące dostawców usług do określonych działań na rzecz ochrony małoletnich. W szczególności dostawcy usługi dostępu do internetu zostaną zobowiązani do:

wprowadzenia bezpłatnego, skutecznego i prostego w obsłudze mechanizmu blokowania dostępu do treści pornograficznych w internecie;

podejmowania działań promocyjnych na rzecz uświadomienia abonentów o możliwości skorzystania z usługi ograniczenia dostępu do treści pornograficznych w internecie i skorzystania z nich;



opracowania raportu o podjętych przez siebie działaniach mających na celu promowanie korzystania przez abonentów z rozwiązań ograniczających dostęp do treści pornograficznych w internecie.



Zmiany w kwestii pornografii. Będą kary dla dostawców w internetu

Ponadto projekt ustawy przewiduje uprawnienie do prowadzenia kontroli w celu weryfikacji przestrzegania przepisów ustawy przez dostawców usługi dostępu do internetu, w tym zwłaszcza weryfikacji kompletności raportu i przestrzegania obowiązku udostępnienia usługi abonentom oraz do nakładania kar pieniężnych.

Ministerstwo zwraca uwagę, że rozwój technologii informacyjnych i komunikacyjnych umożliwił społeczeństwu niemal nieograniczony dostęp do informacji i treści zamieszczanych w internecie. „Wraz z postępującym obniżaniem się koniecznego poziomu wiedzy i umiejętności wymaganych do obsługi urządzeń pozwalających na korzystanie z internetu, coraz częściej z dostępu do sieci korzystają małoletni. Jednocześnie wciąż zmniejsza się średnia wieku, w którym małoletni zyskują taki dostęp” – czytamy na stronach rządowych.

