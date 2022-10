Ozdoba chce, by ABW zajęła się Sikorskim. „Jego działania są niebezpieczne dla państwa”

26 września, w okolicach należącej do Danii wyspy Bornholm zaobserwowano wycieki z biegnących po dnie Bałtyku gazociągów Nord Stream 1 i Nord Stream 2. Były szef MON i MSZ Radosław Sikorski zasugerował wówczas, że za wyciekami stoją Stany Zjednoczone. „Thank you, USA [pol. Dziękuję, USA -red.]” – brzmiał wpis polityka na Twitterze, zilustrowany zdjęciem gazu, bulgoczącego na powierzchni morza. Wpis był szeroko komentowany. Wykorzystała go nawet rosyjska propaganda, po czym wpis zniknął.

Jacek Ozdoba chce, by ABW zajęła się Radosławem Sikorskim. Jednym z powodów wpis ws. Nord Stream

Pismo do szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego płk. Krzysztofa Wacławka w tej sprawie zgłosił poseł Solidarnej Polski. Jacek Ozdoba chce, by podjęto działania wobec byłego ministra obrony narodowej oraz spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego. Powodem jest „powtarzające się podejrzane zachowania polityka, posła do parlamentu europejskiego, Radosława Sikorskiego wykorzystywane przez prorosyjską propagandę oraz wpisujące się w jej narrację" czytamy w piśmie, w którym wniesiono o podjęcie działań przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Zdaniem Ozdoby, Radosław Sikorski jako osoba w przeszłości pełniąca najważniejsze funkcje w państwie, posiada "niezbędne doświadczenie i wiedzę w zakresie bezpieczeństwa, stosunków międzynarodowych i tym bardziej niepokojące jest że w obecnej sytuacji geopolitycznej jego aktywność, jego wypowiedzi i zachowanie mają negatywny wpływ na bezpieczeństwo państwa i polską rację stanu".

Ozdoba o Sikorskim: Mało prawdopodobne, że mamy do czynienia z przysłowiowym „idiotą”

„Biorąc to wszystko pod uwagę, mało prawdopodobne jest, że mamy do czynienia z przysłowiowym „idiotą”. Przykładem szkodliwej aktywności Radosława Sikorskiego jest określenie działalności polskiego polityka przez Departament Stanu USA – pierwszy raz w historii – mianem rosyjskiej dezinformacji” – pisze Ozdoba.

Poseł SP w liście do ABW wskazał, że Sikorski jasno zasugerował, że to Stany Zjednoczone były zaangażowane w rozszczelnienie bałtyckiego gazociągu oraz dał do zrozumienia, że cieszy się ze zniszczenia cywilnej infrastruktury.

„Na uwagę zasługuje również to, że w przeszłości (2010 r.) Radosław Sikorski wypowiadał się przychylnie w sprawie możliwego dołączenia Federacji Rosyjskiej do NATO, swoje zdanie wyraził w artykule opublikowanym w specjalnym dodatku niemieckiego dziennika wydanego z okazji 46 Monachijskiej Konferencji o Bezpieczeństwie. Również, jego wypowiedzi podczas pobytu w Kijowie w 2014 r. i sugerowanie politykom biorącym udział w negocjacjach poddania Ukrainy poprzez wypowiedzenie zdania: „Podpiszcie porozumienie, albo wszyscy zginiecie” i później wypowiedź do jednego z ministrów biorących udział w rozmowach „jesteś tak bardzo w błędzie …. Jeśli nie podpiszecie [porozumienia], będziecie mieli stan wyjątkowy, armię i wszyscy będziecie martwi” mogły mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo Ukrainy” – czytamy w piśmie.

Ozdoba wnioskuje do ABW. Chodzi o „prorosyjską działalność Sikorskiego”

Kolejnym działaniem Radosława Sikorskiego, na które zwraca uwagę Ozdoba jest jego zachowanie wobec prezydenta Andrzeja Dudy. „20 października bieżącego roku Radosław Sikorski opublikował tweeta wprowadzając dezinformację na temat rozmów polskiego prezydenta z irańskim przywódcą. Za rozmowę dziękował Andrzejowi Dudzie rzecznik MSZ Ukrainy a była ona efektem ustaleń między prezydentem Ukrainy a prezydentem Polski. Powyższe wskazuje, że w ciągu ostatnich dwunastu lat (2010-2022) zauważalna jest ze strony Radosława Sikorskiego tendencja do pro-rosyjskiej aktywności, głównie w mediach społecznościowych jak również w trakcie oficjalnie udzielanych wywiadów” – pisze Ozdoba.

Później polityk wymienia wywiad, którego jako marszałek Sejmu Sikorski udzielił 20 października 2014 r. dla amerykańskiego magazynu „Politico” sugerując, że „Rosja od dawna chciała wciągnąć Polskę w rozbiór Ukrainy, a pierwsza sugestia na ten temat miała paść z ust Władimira Putina podczas wizyty w Moskwie”.

„Zdaniem Radosława Sikorskiego Władimir Putin przekonywał, iż uważa Ukrainę za sztuczny twór, proponując wspólnie z Polską „rozwiązanie tego problemu”. Wręcz skandaliczną wypowiedź Radosława Sikorskiego odnotowano w trakcie wywiadu, który miał miejsce w telewizji publicznej TVP Info w dniu 19 września 2022r”. – wskazał Ozdoba.

Ozdoba chce, by sprawdzono majątek Sikorskiego. Powodem „antypolskie szkodliwe zachowanie europosła”

„Wówczas były Minister Obrony Narodowej stanął na stanowisku, iż „Rosja nie jest naszym wrogiem, a Putin to nie Stalin – jeśli morduje to detalicznie, a nie hurtowo”. Czym w takim razie jest wojna napastnicza jaką prowadzi Rosja i dokonywane przez ich funkcjonariuszy i żołnierzy zbrodnie wojenne?” – pytał

Ozdoba podkreślił, że wymienione wypowiedzi stanowią „niewielki przykład jego antypolskiego szkodliwego zachowania i skłaniają do podjęcia działań ze strony Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w celu ustalenia jakie mogły być prawdziwe powody i motywy którymi kieruje się Radosław Sikorski”.

„Biorąc pod uwagę funkcje które piastował, a co za tym idzie bagaż jego doświadczeń o charakterze krajowym i międzynarodowym nie można uznać, iż nie miał on świadomości jak negatywne skutki w zakresie polityki międzynarodowej jego wypowiedzi mogą za sobą pociągnąć. To właśnie od takich osób winno wymagać się ponadprzeciętnego zachowania nacechowanego zdolnością przewidywania konsekwencji jakie mogą spowodować. Podkreślić należy, iż z zasad doświadczenia życiowego, na które składa się doświadczenie ogólnoludzkie oraz wiadomości specjalne wynika, iż Radosław Sikorski z całą pewnością nie mógł nie zdawać sobie sprawy z konsekwencji swoich wielokrotnych działań. Być może zasadnym jest ustalenie jego źródeł dochodu, gdyż jak można dowiedzieć się z jego oświadczeń majątkowych należy on do osób wyjątkowo majętnych" - podsumował Ozdoba.

Czytaj też:

Na konferencji padło pytanie o rozmowę z prezydentem Iranu. Zdawkowa odpowiedź Andrzeja DudyCzytaj też:

Radosław Sikorski zażądał wyjaśnień ws. rozmowy Andrzeja Dudy z „rzeźnikiem Teheranu”. Jest reakcja