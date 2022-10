Masakra w domu jednorodzinnym. Szokujące szczegóły sekcji zwłok rodziny z Tarnowa

Do tragicznego odkrycia doszło w piątek wieczorem w Tarnowie. W domu jednorodzinnym odnaleziono zakrwawione ciała czterech osób: małżeństwa oraz ich dwójki małych dzieci. 41-letnia kobieta oraz 43-letni mężczyzna, a także ich córki w wieku 3 i 6 lat miały rany cięte i kłute. Policja, prokuratorzy oraz lekarze zebrali ślady zbrodni, oraz zabezpieczyli narzędzie, którym prawdopodobnie zadano śmiertelne ciosy.

Ciała rodziny zostały zabezpieczone i przetransportowane do badań w krakowskim w Zakładzie Medycyny Sądowej Collegium Medicum, gdzie przeprowadzona została sekcja zwłok. Biegli medycyny sądowej twierdzą, że do dramatu doszło w nocy z czwartku na piątek – podał Onet. Wskazują na to piżamy, które miały na sobie dziewczynki.

Zbrodnia w Tarnowie. Znane wyniki sekcji zwłok czteroosobowej rodziny

Sekcja zwłok wykazała, że najwięcej ran miała na sobie matka. Według lekarzy, zanim Katarzyna O. się wykrwawiła, szarpała się z napastnikiem i próbowała bronić. Ślady obronne znaleziono również na rękach 6-latki, która najprawdopodobniej zasłaniała się przed ciosami zadawanymi nożem. Tym narzędziem zamordowano dwie dziewczynki.

Ślady kłute na klatce piersiowej Tomasza O. były powierzchowne. Może to oznaczać, że mężczyzna próbował zrobić sobie krzywdę, ale uznał, że jest to nieskuteczne, więc podciął sobie gardło. Małżeństwu została pobrana krew do badań, aby ustalić, czy byli pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków psychoaktywnych.

Tragedia w czteroosobowej rodzinie. Matka pięć dni przed śmiercią złożyła pozew o rozwód

Rodzina posiadała niebieską kartę. Kobieta alarmowała, że mąż znęca się nad nią psychicznie. Katarzyna O. na pięć dni przed śmiercią złożyła pozew o rozwód. Prokuratura Rejonowa w Tarnowie nie wyklucza żadnej hipotezy. Wszystko wskazuje jednak na to, że doszło do rozszerzonego samobójstwa.

Czytaj też:

Nowe ustalenia ws. zbrodni w Tarnowie. „Do aktów przemocy mogło tam dochodzić już wcześniej”Czytaj też:

Zbrodnia w Tarnowie. Nowe informacje na temat masakry w domu jednorodzinnym