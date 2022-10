Musisz wyrobić nowy paszport? Koniecznie zapamiętaj te dwie daty

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji informuje o ograniczeniach w dostępie do usług paszportowych związanych z wprowadzeniem nowego systemu paszportowego. Wszystko przez wejście w życie ustawy o dokumentach paszportowych i uruchomienie Rejestru Dokumentów Paszportowych. Konieczność przeprowadzenia ogólnokrajowych działań organizacyjno-technicznych, stosownie do wytycznych MSWiA, doprowadzi do pewnych problemów.

W związku z tym od 8 listopada od godz. 14:00 (czasu środkowo-europejskiego) do 13 listopada 2022 r. organy paszportowe nie będą przyjmować wniosków o wydanie paszportu. W tym czasie nie będzie możliwości także odbioru dokumentów. Warto więc zaplanować wizytę w urzędzie poza tymi datami.

Ograniczenia w dostępie do usług paszportowych

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji dodało, że w tym okresie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, organy paszportowe będą mogły wydawać jedynie paszporty tymczasowe. Może tutaj chodzić np. o kradzież lub zagubienie dokumentów i konieczność powrotu do kraju stałego zamieszkania, lub pilny i niezaplanowany wyjazd.

O utrudnieniach ostrzegają m.in. niektóre ambasady czy Urzędy Wojewódzkie, które wprowadzają specjalny harmonogram obsługi klienta. Przykładowo w części lokalizacji na terenie woj. wielkopolskiego składanie wniosków o dokument paszportowy będzie możliwe do 4 listopada, tak aby odebrać go jeszcze przed 8 listopada.

Udogodnienia po wprowadzeniu nowego systemu paszportowego

Po wdrożeniu nowego Rejestru Dokumentów Paszportowych obywatele będą korzystać z uproszczonej procedury wnioskowania o paszport. Na przykład: nie będzie konieczności wypełniania papierowych wniosków przez obywatela, nastąpi uruchomienie dodatkowych usług dla obywatela oraz będzie istniało więcej dostępnych form, w jakich będzie możliwe zgłoszenie utraty paszportu.

