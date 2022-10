Skażona woda na Śląsku. „Nadaje się do mycia podłóg i spłukiwania toalet”

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu informuje, że w badaniach jakości wody z wodociągu sieciowego zaopatrującego miejscowość Lubliniec, stwierdzono obecność bakterii grupy coli.

Skażona woda w Lublińcu. "Nie nadaje się do spożycia"

„Woda nie nadaje się do spożycia. 21 października na terenie miasta Lubliniec zostały pobrane próbki wody do badań laboratoryjnych, z wodociągu sieciowego Lubliniec. Przeprowadzone badania wody wykazały przekroczenie parametru mikrobiologicznego (bakterie z grupy coli 37 j.t.k. i 19 j.t.k.), co jest niezgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294)” – przekazano w komunikacie.

PPIS zwraca uwagę, że odpowiedzialnym za jakość dostarczanej wody jest przedsiębiorstwo: Zarząd Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ciepłownictwa w Lublińcu.

W komunikacie przekazano, że woda z sieci wodociągowej Lubliniec nie nadaje się do spożycia przez ludzi, przygotowywania napojów i potraw, mycia owoców i warzyw, mycia naczyń kuchennych, mycia zębów. Woda może być używana jedynie do prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.

Co z wodą w Lublińcu? Do kiedy obowiązuje zakaz spożycia?

Do czasu uzyskania pozytywnych wyników badań wody wodociągowej, należy używać do spożycia wyłącznie wodę z bezpiecznego alternatywnego źródła, które zobowiązane zapewnić jest przedsiębiorstwo. Ponownie próbki wody pobrano w niedzielę, 24 października. „O wynikach tych badań poinformujemy po ich zakończeniu” – poinformował Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu.

Zapewniono, że jakość wody w sieci wodociągowej Lubliniec pozostaje pod wzmożonym nadzorem sanitarnym i będzie na bieżąco monitorowana przez inspektora sanitarnego do czasu uzyskania prawidłowych wyników badań. „Informacje dotyczące jakości wody z ww. wodociągu obowiązują do czasu wydania kolejnego komunikatu” – przekazano.

Czytaj też:

Jak przechowywać ziemniaki, by długo były dobre do spożycia?Czytaj też:

Polacy znają najczęstsze choroby oczu. Gorzej wypada profilaktyka