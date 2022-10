Jakub Kumoch o rozmowie prezydentów Polski i Iranu. „Po niej coś się stało”

Prezydencki minister, szef Biura Polityki Międzynarodowej, we wtorek był gościem „Rozmowy Piaseckiego” w TVN24. Prowadzący zapytał go o szczegóły rozmowy prezydenta Andrzeja Dudy z prezydentem Iranu Ebrahimem Raisim. Zwrócił uwagę, że zapowiedzi o dostarczaniu kolejnych dronów z Iranu dla Rosji, o których mówił sekretarz stanu USA Antony Blinken, „trudno uznać za spektakularny sukces telefonu Andrzeja Dudy do prezydenta Iranu”.

Jakub Kumoch odparł, że „rozmowa z prezydentem Iranu dotyczyła jednej konkretnej sytuacji”, która nie była związana z dronami. – To nie jest prośba „przestańcie sprzedawać broń do Rosji”, to była pewna konkretna propozycja – mówił, ale wyjaśnił, że szczegółów nie można zdradzić. – Prezydent Duda ani żadne inne państwo nie jest w stanie jednym telefonem odwrócić historii, ale należy podejmować pewne próby jej odwrócenia – mówił. Dopytywany o obszar tematyczny rozmowy powiedział, że „dotyczyła doniesień o sprzedaży broni przez Iran Rosji”, czemu Iran zaprzecza. Kumoch przypomniał, że rozmowa odbyła się na prośbę prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.

Prowadzący dopytywał, czy telefon do prezydenta Iranu w obecnej sytuacji „nie był naiwnością”, skoro do Iranu trafiają tylko argumenty siły. Jakub Kumoch zapewnił, że ze względu na historię relacji dyplomatycznych z Iranem Polski słucha się inaczej niż np. Francji. – Dla prezydenta Iranu (głos Polski – red.) liczy się o tyle, że pewne sprawy, na których Ukrainie zależało, poszły do przodu – zadeklarował.

– Poszły do przodu, czyli coś się wydarzyło? – pytał Konrad Piasecki. – Coś się stało – odpowiedział Jakub Kumoch, ale zapewnił, że są to poufne kwestie.

Rozmowa prezydenta Dudy z prezydentem Iranu. „Poruszono kwestie dwustronne”

W środę 19 października Andrzej Duda odbył rozmowę z telefoniczną z prezydentem Iranu Ebrahimem Raisim. Na oficjalnej stronie prezydenta podkreślono, że „przywódcy poruszyli kwestie dwustronne oraz rozmawiali na temat bieżącej sytuacji międzynarodowej”.

Prezydent Andrzej Duda podkreślał, że „Polska ma relacje dyplomatyczne z od XV wieku”. – Są to jedne ze starszych relacji dyplomatycznych. Rozmowa się odbyła. Cieszę się z tego, że jesteśmy w Iranie przyjmowani z szacunkiem. Tyle mogę w tej kwestii skomentować – oświadczył na konferencji.

Czytaj też:

Radosław Sikorski zażądał wyjaśnień ws. rozmowy Andrzeja Dudy z „rzeźnikiem Teheranu”. Jest reakcjaCzytaj też:

Coraz mniej dronów-kamikadze dosięga cele na terenie Ukrainy. „Ukraińcy odnoszą coraz większe sukcesy”