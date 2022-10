Arkadiusz Mularczyk, polityk od zadań niewdzięcznych. Teraz będzie miał nową misję

Raport o stratach wojennych, które Polska poniosła w wyniku napaści i okupacji niemieckiej jest wielkim sukcesem Mularczyka, choć – jak sam podkreśla – jest to praca zbiorowa, a on jedynie odegrał tylko rolę koordynatora. Dokument wywołał dyskusję o odpowiedzialności Niemiec za II wojnę światową i ewentualnych odszkodowaniach dla naszego kraju, zaś polskie MSZ wystosowało notę w tej sprawie do rządu federalnego.

Na początku października Mularczyk mówił w rozmowie z „Wprost” z zadowoleniem, że o raporcie pisały media na całym świecie i że Niemcom nie będzie łatwo zamknąć tematu stwierdzeniem, iż reparacje wojenne z prawnego punktu widzenia nam się nienależną, skoro w grę wchodzi poczucie sprawiedliwości. Dodawał wówczas, że teraz sprawę musi wziąć w swoje ręce dyplomacja. Teraz dyplomacją będzie on sam.

Misja – lustracja

Arkadiusz Mularczyk długo rozwijał skrzydła w polityce, imając się różnych niewdzięcznych zadań. Posłem został w 2005 roku z listy PiS, a już w 2007 roku prowadził poważną sprawę – reprezentował Sejm przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie ustawy lustracyjnej, a konkretnie powszechnego dostępu do zasobów IPN. Zasłynął wtedy żądaniem wycofania z zespołu orzekającego dwóch sędziów, których nazwiska odnalazł w teczkach Instytutu.

W środowisku sędziowskim jego akcja została bardzo źle przyjęta.