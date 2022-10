Komendant policji z Gdyni jechał pod prąd. Otrzymał zaskakującą karę

Chociaż do zdarzenia doszło 22 września, sprawa dopiero teraz ujrzała światło dzienne. Lokalny serwis Trójmiasto poinformował o zatrzymaniu komendanta miejskiego policji w Gdyni. Sławomir Pachura trafił w ręce funkcjonariuszy drogówki na kontrbuspasie na ul. Chwarznieńskiej. Jest to specyficzne miejsce – patrole często są tutaj wysyłane, ponieważ kierowcy nagminnie łamią przepisy. Powodem jest m.in. czasowa zmiana organizacji w ruchu drogowym – podczas godzin szczytu wyłączany jest jeden z pasów jezdni i w tym czasie służy on jako buspas.

Komendant policji... wpadł w ręce policji

– Policjanci zatrzymali do kontroli drogowej kilku kierowców, którzy popełnili w tym miejscu wykroczenia drogowe. Jednym z nich był komendant miejski policji w Gdyni, który w swoim wolnym czasie jechał prywatnym samochodem – przekazała podkom. Karina Kamińska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. – Komendant został zatrzymany przez drogówkę, gdy jechał kontrbuspasem, przeznaczonym wyłącznie dla pojazdów komunikacji miejskiej. Od razu poinformował komendanta wojewódzkiego policji w Gdańsku o kontroli drogowej i popełnionych wykroczeniach, który polecił sprawdzić, czy doszło do naruszenia dyscypliny służbowej – dodała.

Jak się jednak okazuje, Sławomir Pachura nie został ukarany mandatem ani punktami karnymi. Otrzymał tylko i wyłącznie pouczenie. – Przeprowadzone postępowanie wyjaśniające wykazało, że realizowane czynności zostały przeprowadzone w sposób prawidłowy – podkreśliła podkomisarz Karina Kamińska.

