Nietypowy trening specjalnych kurierów w Łodzi. Odbywa się raz na trzy lata

Specjalni kurierzy z Urzędu Miasta Łodzi ćwiczyli we wtorek 25 października procedury dostarczania kart powołań do wojska – poinformował portal Dziennika Łódzkiego. Płk dypl. Jarosław Wasilewski podkreślił, że same karty powołań nie były wręczane. To rutynowe ćwiczenie, które nosi nazwę Trening Akcji Kurierskiej.

Łódź. Rutynowy Trening Akcji Kurierskiej

Jego celem jest poprawa współpracy cywilno-wojskowej. W akcji jako obserwatorzy brali udział przedstawiciele Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, Wojskowego Centrum Rekrutacji w Łodzi i Komendy Miejskiej Policji.

Specjalne pakiety przewieziono w asyście policji z Wojskowego Centrum Rekrutacji do Urzędu Miasta Łodzi. Wyznaczeni kurierzy, którzy zostali zrekrutowani spośród pracowników Urzędu Miasta Łodzi, udali się pod wskazane wcześniej adresy. Ćwiczenie odbywało się przez pięć godzin: od 10 do 15.

Ćwiczenia procedury dostarczania kart powołań do wojska

Trening organizowany jest co trzy lata i w województwie łódzkim biedzie w nich udział osiem powiatów. Program ćwiczeń zatwierdza wojewoda. Oprócz Łodzi trening będzie przeprowadzony również w Skierniewicach i Piotrkowie Trybunalskim oraz powiatach: skierniewickim, sieradzkim, wieluńskim i łęczyckim.

W powiecie łęczyckim ćwiczenia odbędą się 16 listopada. W pozostałych miastach i powiatach trwa przygotowywanie dokumentacji i zabezpieczanie treningu akcji kurierskiej. Początkowo w akcji miał wziąć również udział powiat łódzki wschodni, ale ćwiczenia przesunięto na przyszły rok na wniosek starosty.

Czytaj też:

Mariusz Błaszczak nie dotarł do Korei Południowej. Chiny zablokowały przelot delegacji?Czytaj też:

Łodzian przeraziło czerwone zabarwienie rzeki Augustówki. Winnego już wytypowano