Zaognia się spór Konfederacji? „Nie musimy walczyć między sobą, skoro mamy tylu wrogów”

W skład Konfederacji – czyli federacyjnej partii politycznej – wchodzą cztery ugrupowania: Ruch Narodowy, Konfederacja Korony Polskiej, Wolnościowcy i KORWIN.

Korwin-Mikke odchodzi na polityczną emeryturę

15 października z funkcji przewodniczącego ostatniej z wymienionych partii ustąpił Janusz Korwin-Mikke. Na jego następcę został wybrany Sławomir Mentzen. Zmiana lidera – przynajmniej w teorii – powinna przyczynić się do poprawy notowań Konfederacji.

Korwin-Mikke słynął z kontrowersyjnych wypowiedzi – np. o kobietach czy niepełnosprawnych – które odrzucały wielu potencjalnych wyborców. Natomiast Mentzen ma raczej opinię praktyka, który skupia się na gospodarce.

Rozłam w partii KORWIN

Jednak jak donosi portal Onet, szansę na zdobycie większego poparcia może pogrzebać spór pomiędzy Mentzenem a Wolnościowcami. Wyjaśnijmy, że to ugrupowanie założone kilka miesięcy temu przez trzech byłych członków partii KORWIN: Artura Dziambora, Dobromira Sośnierza i Jakuba Kuleszę.

„Po prawdziwej kanonadzie, nieodpowiedzialnych wypowiedzi prezesa na tematy ukraińskie, jesteśmy zmuszeni wypisać się z partii KORWiN. Zakładamy nową partię w ramach Konfederacji. Bez putinizmów, bez lekkiej pedofilii, bez dywagacji o tym, czy Hitler wiedział o Holocauście” — napisano w oświadczeniu, sygnowanym przez wspomniana trójkę.

Spór o kształt list wyborczych

Sęk w tym, że mimo rozłamu KORWIN i Wolnościowcy wciąż są skazani na współpracę w ramach Konfederacji. Wolnościowcy zarzucają Mentzenowi łamanie wcześniejszych ustaleń. Chodzi np. o zamiar zmiany zawartej rok temu umowy, regulującej podział miejsc na listach wyborczych.

Zgodnie z postanowieniami umowy, wszyscy posłowie Konfederacji mają zagwarantowane jedynki na listach, na co ma nie zgadzać się Mentzen. Jego zdaniem, w środowisku partii KORWiN o kolejności na listach powinny rozstrzygnąć prawybory w partii.

„Nie gra w tę samą grę, w którą grają ideowi wolnościowcy”

Kolejna kwestia sporna to podział prawie 7 mln zł budżetowej subwencji, którą otrzymuje Konfederacja. Zgodnie z decyzją Rady Liderów Konfederacji, część funduszy dla partii KORWiN zostanie przekazana Wolnościowcom. Mentzen podobno nie zgadza się z ta decyzją.

„Sławek nie gra w tę samą grę, w którą grają ideowi wolnościowcy. Dla nas, ideowców, ważne jest, żeby walczyć o wolność z przeciwnikami wolności. Dla Sławka jest ważne, żeby walczyć o monopol na przywództwo z innymi wolnościowcami. Dla nas to dobrze, jeśli w Konfederacji będzie więcej wolnościowców, nawet takich konfliktowych jak kolega Mentzen. A kolega Mentzen wprost zmierza do tego, żeby wolnościowców w Konfederacji było mniej — ale za to tacy, którzy ucałują jego pierścień” — napisał na Facebooku Sośnierz.

„Korwin w partii był dyktatorem, ale”...

Wolnościowcy zarzucają również nowego liderowi KORWIN zapędy dyktatorskie. Wskazują, że zamiast Mentzena w tej roli lepiej sprawdziłby się inny poseł Konfederacji – Artur Dziambor.

— Korwin w partii był dyktatorem, ale takim, któremu nie przeszkadzało, że ktoś się z nim nie zgadza i że ma inne zdanie. On i tak robił swoje, ale nie miał żalu do przeciwników. Sławek też jest dyktatorem, ale takim, który nie toleruje żadnego sprzeciwu — skomentował anonimowo w rozmowie z Onetem jeden z Wolnościowców.

„Nie musimy walczyć między sobą”

Mentzen oświadczył, że nie chce konfliktu z byłymi członkami partii KORWIN. Dał jasno do zrozumienia, że wewnętrzne kłótnie w Konfederacji służą przede wszystkim przeciwnikom ugrupowania.

— Nie mamy powodów, żeby się o coś spierać. Wszyscy wierzymy w tę samą ideę. Po co się kłócić między sobą? Mało komu jest przeciwników? Mało komu jest socjalistów, etatystów i lewaków, z którymi należy się spierać? A może już żyjemy w pięknym, kapitalistycznym raju podatkowym, gdzie szanuje się wolność, własność i sprawiedliwość? Wydaje mi się, że tak dobrze jeszcze nie ma, że nie musimy walczyć między sobą skoro mamy tylu wrogów dookoła nas — tłumaczył Mentzen.

