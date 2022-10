Podsiadło chce dokonać apostazji. Jezuita: To, co mówi, jest sprzeczne samo w sobie

– Wszyscy widzimy kolejne mnożące się przypadki pedofilii, wtrącanie się w sprawy polityczne, światopoglądowe. Nie piętnuję wiary, tylko hipokryzję – wyznał w podcaście Onetu Dawid Podsiadło.

Ks. Jacek Prusak, jezuita, psychoterapeuta i publicysta stwierdził w ubiegłym roku w wywiadzie dla „Wprost", że nie dziwi go frustracja ludzi, ich zniechęcenie oraz to, że nie chcą być dłużej w Kościele. – Robią to dla zachowania swojej wiary lub zdrowia psychicznego. Albo jednego i drugiego. Skoro Kościół rości sobie prawo do dyrygowania ludzkim życiem, musi się liczyć z tym, że cała uwaga jest skupiona na jego winach – podkreślał. Jak dziś odnosi się do wypowiedzi piosenkarza na temat apostazji?