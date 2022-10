Żaryn ostrzega przed wzmożoną propagandą ze strony Chin. „Pekin wprost oskarża USA”

O zagrożeniu dezinformacją ze strony Chin poinformował Stanisław Żaryn, sekretarz stanu w kancelarii premiera i pełnomocnik rządu ds. Bezpieczeństwa Przestrzeni Informacyjnej RP.

„Sugerują, że wojna została sprowokowana przez USA”

Chiński przekaz – który jest kolportowany głównie w mediach społecznościowych – skupia się na oskarżaniu Stanów Zjednoczonych o doprowadzenie do wybuchy wojny na Ukrainie. Jednocześnie rozmywa odpowiedzialność Rosji za popełnione nad Dnieprem zbrodnie.

„Pekin wykorzystuje aktualne wydarzenia dla realizowania własnych założeń propagandowych. Działania informacyjne Chińskiej Republiki Ludowej prowadzą aktywność (...) głównie w obszarach w których walka informacyjna jest oparta na atakach w postrzeganie Stanów Zjednoczonych (...) Chińskie kanały informacyjne sugerują, że wojna została sprowokowana przez USA i wieloletnią próbę uzyskania dominacji amerykańskiej na świecie” – napisał na Twitterze Żaryn.

Krytyka planu rozszerzenia NATO

Pełnomocnik rządu podkreśla, że działania ze strony Chin są często zbieżne z działaniami rosyjskiej propagandy. Za przykład podał narrację o decyzji Szwecji i Finlandii ws. przystąpienia do NATO.

„Propaganda chińska fałszywie sugeruje, że to nie zmiany w poziomie bezpieczeństwa w Europie, ale amerykańska presja, stoją za decyzją Sztokholmu i Helsinek. Działania USA są prezentowane jako presja i prowokacja wobec Moskwy. Pekin wskazuje także, że to właśnie presja na Rosję zmusiła Kreml do ataku na Ukrainę. Działania propagandowe w tym wątku korespondują z działaniami rosyjskimi” – kontynuuje Żaryn.

„Manipulują cenami surowców, by osłabiać Rosję”

Chińskie kanały informacyjne przyjęły również prorosyjską narrację w kwestii kryzysu energetycznego w Europie. Zdaniem Pekinu, kryzysowi są winne Stany Zjednoczone, które „manipulują cenami surowców, by osłabiać Rosję”.

„Aktywność chińska w ostatnich tygodniach korespondowała również z polityką Pekinu wobec Tajwanu. Oskarżenia pod adresem USA mówiły z jednej strony, że Waszyngton doprowadził do wojny na Ukrainie, a z drugiej zawierały sugestie, że presja amerykańska za chwilę przeniesie się do Azji. Chińska propaganda przekonywała, że zagrożeniem dla pokoju w Azji będzie wzmocnienie zainteresowania Tajwanem ze strony USA” – uzupełnia Żaryn.

