Policja znalazła ludzki szkielet. Funkcjonariusze z Archiwum X proszą o pomoc

W połowie czerwca 2022 roku na terenie ogródków działkowych w Poznaniu znaleziono ludzki szkielet. Badania przeprowadzone przez poznański Zakład Medycyny Sądowej wykazały, że należy on do mężczyzny, który w chwili śmierci miał od 45 do 55 lat, a jego wzrost wynosił około 170 centymetrów.

Dodatkowo mężczyzna miał liczne braki w uzębieniu. Szkielet posiadał też charakterystyczne zespolenia implantacji w kości promieniowej prawej ręki. Świadczy to o przebytym zabiegu ortopedycznym po złamaniu. Mężczyzna mógł zginąć 10 lub 20 lat temu. Na razie nie udało się ustalić z jakiego powodu.

Poznań. Policjanci z Archiwum X proszą o pomoc w ustaleniu tożsamości mężczyzny

Sprawą zajmują się policjanci z Archiwum X Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, którzy ustalają tożsamość i okoliczności śmierci mężczyzny. W wyniku ekspertyzy medyczno-sądowej w zakresie badań identyfikacyjnych na podstawie kości czaszki, sporządzono komputerową rekonstrukcję przybliżonego wizerunku mężczyzny.

Funkcjonariusze proszą o kontakt wszystkie osoby, które mogą pomóc w ustaleniu tożsamości mężczyzny lub okoliczności związanych z jego zgonem. Informacje można przekazywać telefonicznie pod numerem telefonu: 572-900-236 lub 47 7713086, lub mailowo za pośrednictwem adresu: archiwum.x@po.policja.gov.pl.

