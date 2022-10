PiS nie zostawia suchej nitki na Sikorskim. „W lakierkach będzie idiotycznie wyglądał w kołchozie”

TVP Info wyemitowało film „Pan z Chobielina” autorstwa znanego z „Wiadomości” Marcina Tulickiego. Materiał poświęcony jest osobie Radosława Sikorskiego, a właściwie ostrej krytyce polityka PO. Wielokrotnie wypowiada się w nim również szef portalu tvp.info Samuel Pereira, który stwierdził, że Sikorski swoim wpisem o wycieku z Nord Stream daje „propagandowe naboje Władimirowi Putinowi”.

Sikorski nie pozostał Pereirze dłużny. Jeszcze w poniedziałek wieczorem, przed ponowną emisją „Pana z Chobielina” w TVP, zamieścił na Twitterze ankietę. Zapytał w niej, kto powinien „doznać kary banicji”, gdyby została ona przywrócona w Polsce. Wśród kandydatów wymienił Pereirę, Zbiorę, Kaczyńskiego albo „wszystkich trzech”. „Pereirę do Mozambiku. Była kolonia portugalska” – uściślił Sikorski w kolejnym wpisie, odwołując się do portugalskich korzeni Pereiry.

Europoseł PiS krytykuje Sikorskiego



Politycy PiS nie zostawili suchej nitki na Radosławie Sikorskim. – To są próby odwrócenia uwagi od tego, co zrobił w sprawie gazociągów Nord Stream 1 i 2. Potwornie się skompromitował. Pewnie jego zdaniem każda sytuacja, która odsuwa tamto wydarzenie, jest korzystna. Dla mnie ta strategia jest absurdalna – ocenił w rozmowie z TVP Info Zbigniew Kuźmiuk. Europoseł Prawa i Sprawiedliwości dodał, że „tego typu zachowanie jest nie tylko chamskie, ale również rasistowskie”.

– To było wulgarne, nieprzyzwoite i chamskie, a teraz rasistowskie. Jestem zszokowany, że Europejska Partia Ludowa i Platforma Obywatelska to tolerują. Wygląda na to, że nie wstydzą się takich ludzi i chcą ich mieć w swoim ugrupowaniu – zaznaczył.

Kowalski i Kempa uderzają w Sikorskiego



W ostrych słowach zachowanie Radosława Sikorskiego skomentowali także inni przedstawiciele obozu rządzącego. „Brak słów. Brak klasy. Brak zasad. I brak, brak, brak reakcji liberalnych mediów” – stwierdził Janusz Kowalski. W opinii Jacka Ozdoby „zachowanie polityka KO jest obrzydliwe”. – To jego kolejny amok – powiedział.

„Sikorski masz teraz »Całą prawdę – Całą dobę«. Innych chcesz zsyłać lub chłostać? Proponuję załóż »walonki«, bo w lakierkach będziesz w kołchozie idiotycznie wyglądał. Tam jest Twoje miejsce! I zapach też będzie dla Ciebie odpowiedni i zdrowszy, bo ten »brukselski« Ci szkodzi” – napisała na swoim profilu na Twitterze Beata Kempa.

Czytaj też:

PiS wycofuje się z projektu ws. Rady Bezpieczeństwa StrategicznegoCzytaj też:

Ozdoba chce, by ABW zajęła się Sikorskim. „Jego działania są niebezpieczne dla państwa”