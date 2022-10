Prezydent wskazał prezesa nowej izby Sądu Najwyższego. „Człowiek z autorytetem”

W czwartek 27 października prezydent Andrzej Duda zdecydował, że prezesem Izby Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego będzie Wiesław Kozielewicz. Wybierał spośród kandydatów wskazanych przez zgromadzenie sędziów tej izby, a odrzucone przez niego kandydatury, to Maria Szczepaniec i Marek Dobrowolski. — W Sądzie Najwyższym jest pan człowiekiem z autorytetem — podkreślał podczas uroczystości polityk, zwracając się do nowego prezesa. Co ciekawe, prezydent spośród trzech kandydatów wybrał tego, który nie należał do grona "nowych sędziów", których wybór jest podważany przez środowisko.

Kim jest Wiesław Kozielewicz?

Sędzia Wiesław Kozielewicz swoją karierę zaczynał w 1983 roku w Sądzie Rejonowym w Hrubieszowie. Następnie pracował w Sądzie Wojewódzkim w Zamościu i Sądzie Apelacyjnym w Lublinie, a w 1999 r. został sędzią Sądu Najwyższego jako jeden z najmłodszych sędziów w historii. Od 2014 roku pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej. Przez kilka miesięcy w 2019 roku pełnił też obowiązku przewodniczącego PKW. a później został wybrany na jej przewodniczącego. Niecałe trzy miesiące pełnił też obowiązki Prezesa Sądu Najwyższego.

Andrzej Duda wyznaczyła sędziów nowej Izby

17 września prezydent Andrzej Duda spośród 33 kandydatów wyznaczył 11 sędziów SN do orzekania w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego. „Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda postanowieniem z dnia 17 września 2022 r. wyznaczył do orzekania w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego sędziów SN: Tomasza Demendeckiego, Marka Zbigniewa Dobrowolskiego, Pawła Jana Grzegorczyka Zbigniewa Korzeniowskiego, Wiesława Stanisława Kozielewicza, Marka Mariana Motuka, Marka Mariana Siwka, Barbarę Skoczkowską, Krzysztofa Mirosława Staryka, Marię Agnieszkę Szczepaniec, Pawła Wojciechowskiego” — poinformowała wieczorem w komunikacie Kancelaria Prezydenta.

