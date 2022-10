Spór na opozycji. „Hołownia i Kosiniak-Kamysz nie zgodzą się na premiera Tuska”

Tarcia na opozycji na temat startu w wyborach wciąż trwają. Donald Tusk zapowiedział, że do końca roku oczekuje decyzji ze strony liderów partii co do wspólnej listy. Nic nie wskazuje na to, że do takiego porozumienia dojdzie, szczególnie że w kuluarach pojawił się pomysł konstruktywnego wotum nieufności z kandydatem na premiera Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem.

– Donald nie przystał na to rozwiązanie. Chce czekać jeszcze roku, kiedy Polska będzie się zadłużać i będzie pozbawiona środków europejskich. To egoistyczne podejście, obliczone tylko na budowanie własnej kariery politycznej – mówi polityk opozycji.