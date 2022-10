„Niedyskrecje do słuchania”. Kto sabotuje Kaczyńskiego? Twarde „nie” dla Trzaskowskiego

Dlaczego pomysł zabetonowania posad w niektórych spółkach został uznany za sabotaż wymierzony w Jarosława Kaczyńskiego? Gdzie panowała szampańska atmosfera z powodu jednego sondażu? Co odpowiedział Budka na pewną propozycję dotyczącą Trzaskowskiego? Co przykrywał Tusk wizytą na konwencji Inicjatywy Polskiej? O tym i innych sprawach mówimy w podcaście „Niedyskrecje parlamentarne do słuchania”.

Zadziwiające zawirowania miały miejsce na początku tygodnia. Grupa posłów PiS złożyła w Sejmie projekt ustawy, której celem było zabetonowanie obsady zarządów i rad nadzorczych pięciu kluczowych spółek państwowych m.in. PKN Orlen. Utrzymanie posad przez kolejnych pięć lat gwarantowałaby specjalna rada, powoływana przez parlament i prezydenta, w której większość rzecz jasna mieliby przedstawiciele obecnego obozu rządzącego. Projekt pojawił się w poniedziałek, przez cały wtorek politycy PiS wychwalali go pod niebiosa, jak świetnie ustabilizuję sytuację w kluczowych spółkach, a w środę został wycofany z Sejmu, bo podobno był niekonstytucyjny. Tak przynajmniej tłumaczył to rzecznik PiS Radosław Fogiel, ale cóż biedak mógł w tej sytuacji mówić. Cała ta akcja przez niektórych polityków obozu władzy została uznana za sabotaż wymierzony w Jarosława Kaczyńskiego.