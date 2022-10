„Tęczowy Piątek” w polskich szkołach. Czarnek skrytykował akcję KPH

W piątek 28 października w części szkół w całej Polsce odbywa się akcja „Tęczowy Piątek”. Jej inicjatorem jest stowarzyszenie Kampania Przeciwko Homofobii. Wydarzenie po raz pierwszy zorganizowano w 2016 roku. Tegoroczna odsłona odbywa się pod hasłem „Jesteś okej!”.

„Tęczowy Piątek” – na czym polega akcja?

– „Tęczowy Piątek” to święto, które w centrum stawia młodzież LGBT+. Jej potrzeby, emocje, marzenia. Chcemy, żeby każda młoda osoba LGBT+ w Polsce usłyszała tego dnia, że jest okej. Dlatego w tym roku wychodzimy w przestrzeń publiczną – tłumaczyła Cecylia Jakubczak z KPH. – Jest to ogólnopolskie święto, w które może się włączyć każdy i wszędzie – w domu, szkole, pracy, na ulicy czy w parku. Nie ma scenariusza i sztywnych ram – to, jak będzie wyglądał „Tęczowy Piątek”, zależy od osoby, która celebruje ten dzień, jej wyobraźni i możliwości – dodawała.

Oprócz działań w szkołach, w Gdańsku, Lublinie, Łodzi, Katowicach, Gdańsku, Warszawie, Krakowie i Świętochłowicach pojawiło się łącznie ponad 3000 plakatów i billboardów informujących o akcji. W centrum Warszawy umieszczono telebim, gdzie przez cały dzień jest emitowany okolicznościowy spot.

„Tęczowy Piątek”. Czarnek skrytykował akcję

Akcję aktywistów skrytykował minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Podkreślił, że w przedsięwzięciu bierze udział niewielka liczba placówek oświatowych, a zajęcia powinny odbywać się „zgodnie z podstawową programową”. – Z naszych informacji wynika, że będzie miało to miejsce w marginalnej liczbie placówek, tam, gdzie są nieodpowiedzialni dyrektorzy, którzy nie dbają o właściwą edukację i wychowanie dzieci – ocenił szef resortu edukacji.

Sytuacja osób LGBT w Polsce

Tymczasem z badań przeprowadzonych w 2021 roku przez Kampanię Przeciw Homofobii oraz Centrum Badań nad Uprzedzeniami wynika, że sytuacja mniejszości seksualnych w Polsce jest bardzo trudna. W latach 2019-2020 niemal 70 proc. osób LGBT doświadczyło co najmniej jednego rodzaju przemocy ze względu na swoją orientację seksualną lub tożsamość płciową.

Alarmujące są także dane na temat depresji - wśród osób LGBT w ciągu ostatnich czterech lat liczba tych, którzy spełniają diagnostyczne kryterium depresji, wzrosła niemal o połowę. Wśród uczestników badania wzrosła też liczba osób, które mają myśli samobójcze — w 2020 r. było to 55 proc. respondentów, w 2017 r. odsetek ten wynosił 45 proc., a w 2010 r. — 38 proc.

