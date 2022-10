Poseł wyszedł podczas zabiegu, pacjentka zmarła. Sąd wydał wyrok w głośnej sprawie

W październiku 2021 roku Wirtualna Polska ujawniła sprawę, która położyła się sporym cieniem na karierę profesora Wojciecha Maksymowicza. Chodzi o wydarzenia z 2015 roku. 81-letnia pacjentka miała wykonywany zabieg angiografii tętnic szyjnych w olsztyńskim szpitalu. W operacji miało uczestniczyć pięć osób: anestezjolog, dwie pielęgniarki, prof. Wojciech Maksymowicz jako lekarz prowadzący i Mariusz S. – młody lekarz w trakcie specjalizacji. Ostatecznie zabieg był wykonywany tylko przez Mariusza S. Prof. Maksymowicz przyznał, że nie był przez cały czas na sali operacyjnej a tylko na nią zaglądał.

W szpitalu doszło do błędu medycznego?

Po zakończeniu zabiegu stan pacjentki zaczął się pogarszać i konieczna była seria dodatkowych procedur medycznych, w tym także zabieg usunięcia nerki, która została uszkodzona podczas pierwszego, feralnego zabiegu. 81-latka trafiła na OIOM, gdzie ostatecznie zmarła. Sprawa znalazła swój finał w sądzie. Rodzina kobiety oskarżała medyków o popełnienie błędu lekarskiego. Ostatecznie szpital został zobowiązany do wypłaty ponad 98 tys. zł. odszkodowania rodzinie zmarłej pacjentki.

Postępowanie wszczął także Narodowy Fundusz Zdrowia. W raporcie pokontrolnym napisano, że Mariusz S. w ogóle nie powinien samodzielnie wykonywać zabiegów z powodu braku doświadczenia. Wspomniano także o błędach w dokumentacji. Prof. Wojciech Maksymowicz tłumaczył, że w sprawie był pozwany szpital a nie on sam. Zapewniał, że miał pełne zaufanie do Mariusza S. i do żadnego błędu w sztuce lekarskiej nie doszło.

Sąd wydał wyrok ws. profesora Maksymowicza

Prawomocny wyrok w sprawie wydał Sąd Apelacyjny w Białymstoku. Według sędziów pacjentka w szpitalu w Olsztynie zmarła w wyniku błędu medycznego, a za błąd odpowiada cały zespół lekarski Jak podaje Wirtualna Polska, sąd zwrócił uwagę także na fakt, że kluczowe nagranie w sprawie – filmowa dokumentacja z przeprowadzenia zabiegu – albo nie powstała, albo została zniszczona.

Wojciech Maksymowicz, który jest obecnie posłem Polski 2050 Szymona Hołowni, nie odpowiedział na prośby dziennikarzy o komentarz do wyroku sądu.

