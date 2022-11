Dwa ciała w domu w Borkowicach na Opolszczyźnie. „Zatrzymano syna ofiar”

Funkcjonariusze z Kluczborka otrzymali w poniedziałek po południu informację o dwóch ciałach w domu na Opolszczyźnie. „Policja i prokuratura wyjaśniają sprawę zabójstwa” – donosi Nowa Trybuna Opolska.

– Policja pod nadzorem prokuratury prowadzi czynności wyjaśniające w tej sprawie – powiedział portalowi asp. sztab. Dawid Gierczyk, oficer prasowy z Komendy Powiatowej Policji w Kluczborku. – Na ten moment, ze względu na dobro śledztwa, możemy jedynie potwierdzić informacje o ujawnieniu zwłok kobiety i mężczyzny. W związku z tym zdarzeniem zatrzymany został 31-letni mężczyzna – dodał.

Zabójstwo w Borkowicach. „Jeździł boso po wsi na motorynce”

Mieszkańcy w Borkowic relacjonowali Nowej Trybunie Opolskiej, że jeszcze w poniedziałkowy poranek widzieli mężczyznę jeżdżącego boso po wsi na motorynce. – A około południa ludzie widzieli go w sklepie, jak przyjechał boso po piwo. Był zakrwawiony, ale to wyglądało raczej tak, jakby sam się czymś skaleczył. Zresztą, ludzie starali się nie zwracać na niego uwagi, bo on od pewnego czasu się dziwnie zachowywał – mówił jeden z mieszkańców.