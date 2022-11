Niemowlę w łódzkim oknie życia. „Miało przy sobie karteczkę”

– O godz. 21:15 usłyszałyśmy dźwięk alarmu, więc bardzo szybko przybiegłam do okna życia, no i zobaczyłam, że czeka na mnie taki młodzieniec śliczny – mówi siostra przełożona Anna Reczko. Niemowlę miało przy sobie karteczkę z informacją kiedy się urodził. – To tygodniowe dziecko. Ochrzciłyśmy go i dałyśmy mu imię Tadeusz. Niedawno było wspomnienie tego świętego, więc taką decyzję podjęłyśmy – przekazała.

Dziecko w oknie życia. Siostry zawiadomiły policję i pogotowie

Zgodnie z procedurą, siostry natychmiast powiadomiły pogotowie ratunkowe i policję. „Chłopiec, w oczekiwaniu na medyków został nakarmiony i przebrany w nowe ubranko. Lekarz ocenił stan zdrowia dziecka na dobry i zostało zabrane do szpitala. Zgodnie z procedurą, sporządzony został policyjny protokół” – przekazały urszulanki.

To już szóste dziecko w oknie życia u sióstr urszulanek w Łodzi i czwarty chłopiec. Siostry przypominają, że okno życia to miejsce, w którym rodzic może pozostawić anonimowo swoje nowo narodzone dziecko bez narażania jego życia i zdrowia. Okna życia powstają najczęściej przy domach żeńskich zgromadzeń zakonnych. Siostry czuwają cały rok, by podjąć natychmiastową opiekę nad dzieckiem. Okno otwiera się z zewnątrz i jest łatwo dostępne. Otwarte – uruchamia alarm w domu, w którym jest zainstalowane. Pozostawione w nim dziecko natychmiast otrzymuje pomoc.

Czym jest okno życia?

Po poinformowaniu pogotowia i policji, w następnej kolejności zawiadamiany jest sąd rodzinny, by można było uruchomić procedurę adopcji. Konieczne procedury trwają kilka tygodni. W tym czasie sąd musi nadać dziecku dane personalne, ustanowić dla niego opiekuna prawnego, a następnie orzec adopcję.

Caritas Archidiecezji Łódzkiej utworzyła trzy okna życia: w Piotrkowie Trybunalskim, Łodzi i Pabianicach. Oprócz Okien życia Caritas w Łodzi działa jeszcze Okno życia w Centrum Medycznym im. L. Rydygiera, przy ul. Sterlinga 13. Dzięki funkcjonującym w archidiecezji oknom uratowano życie 16 dzieci.

