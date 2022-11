Krzysztof Łapiński: Nie sądzę, żeby doszło do debaty Tusk-Kaczyński

Łapiński: „Nie sądzę, żeby doszło do debaty Tusk-Kaczyński”

Czy organizowanie debaty Mateusza Morawieckiego i Donalda Tuska na rok przed wyborami to przemyślana strategia? – Nie przypominam sobie, żeby takie debaty odbywały się w jakimkolwiek kraju tak wcześnie przed wyborami. Wywoływanie Donalda Tuska do debaty na własnych warunkach, to element strategii PiS. Wiedzieli, że odpowiedź będzie odmowna – mówi Krzysztof Łapiński były rzecznik prezydenta RP w „Mówiąc Wprost”.

Telewizja Polska zaprosiła Donalda Tuska do debaty z Mateuszem Morawieckim w jednym z programów stacji. Lider PO odmówił, a rzecznik partii Jan Grabiec przyznał na Twitterze, że było to „desperackie zaproszenie”. Dodał także: „Donald Tusk jest gotów na debatę z prawdziwym liderem i prawdziwymi dziennikarzami w prawdziwej telewizji”. Telewizja Polska zaprosiła Donalda Tuska do debaty z Mateuszem Morawieckim w jednym z programów stacji. Lider PO odmówił, a rzecznik partii Jan Grabiec przyznał na Twitterze, że było to „desperackie zaproszenie”. Dodał także: „Donald Tusk jest gotów na debatę z prawdziwym liderem i prawdziwymi dziennikarzami w prawdziwej telewizji”.