Na granicy Polski z Rosją powstanie zapora. Błaszczak ujawnił szczegóły

Mariusz Błaszczak zapowiedział wzmocnienie ochrony na granicy Polski z obwodem kaliningradzkim. Decyzja Ministerstwa Obrony Narodowej to pokłosie informacji o uruchomieniu lotów z Afryki Północnej oraz z Bliskiego Wschodu do Kaliningradu. Aby zwiększyć bezpieczeństwo w regionie, na granicy zostanie zbudowana specjalna zapora. Z zapowiedzi ministra wynika, że prace rozpoczną się już w środę 2 listopada. - Zależy nam na tym, żeby granica była szczelna, wykorzystujemy doświadczenia nabyte w ubiegłym roku. Nie ulega wątpliwości, że ta tymczasowa zapora spowodowała ochronę granicy polsko-białoruskiej, uniemożliwia, czy też znacząco spowolniła atak hybrydowy z terytorium białoruskiego - wyjaśnił polityk PiS. - Zależy nam na tym, żeby granica była szczelna, wykorzystujemy doświadczenia nabyte w ubiegłym roku. Nie ulega wątpliwości, że ta tymczasowa zapora spowodowała ochronę granicy polsko-białoruskiej, uniemożliwia, czy też znacząco spowolniła atak hybrydowy z terytorium białoruskiego - dodał Mariusz Błaszczak nawiązując do organizowanych przez polityków PO i Lewicy akcji pomocowych dla migrantów koczujących przy granicy polsko-białoruskiej.

Z informacji przekazanych przez ministra obrony narodowej wynika, że zapora na granicy polsko-rosyjskiej będzie się składała z trzech szeregów drutu ostrzowego, który wykorzystywany jest przez wojsko na całym świecie. Płot ma mieć wysokość 2,5 m a szerokość 3 m. Ponadto, od polskiej strony ma zostać postawione specjalne ogrodzenie, które ochroni zwierzęta.

Czytaj też:

Falenta sprzedał Rosjanom nagrania z polskimi politykami? Biznesmen odpowiada na zarzutyCzytaj też:

Putin stawia Erdoganowi warunki. Chce „szczegółowo zbadać incydent” na Krymie