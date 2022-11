Na granicy Polski z Rosją powstanie zapora. Błaszczak ujawnił szczegóły

Mariusz Błaszczak zapowiedział wzmocnienie ochrony na granicy Polski z obwodem kaliningradzkim. Aby zwiększyć bezpieczeństwo w regionie, na granicy zostanie zbudowana specjalna zapora. Decyzja Ministerstwa Obrony Narodowej to pokłosie informacji o uruchomieniu lotów z Afryki Północnej oraz z Bliskiego Wschodu do Kaliningradu. Federalna Agencja Transportu Lotniczego Rosji poinformowała, że od 1 października udostępnia wszystkim krajom niebo nad Kaliningradem. Z zapowiedzi ministra wynika, że prace rozpoczną się już w środę 2 listopada.

– Zależy nam na tym, żeby granica była szczelna, wykorzystujemy doświadczenia nabyte w ubiegłym roku. Nie ulega wątpliwości, że ta tymczasowa zapora spowodowała ochronę granicy polsko-białoruskiej, uniemożliwia, czy też znacząco spowolniła atak hybrydowy z terytorium białoruskiego – wyjaśnił polityk PiS.

Zapora na granicy z Rosją. Błaszczak uderza w opozycję

– Mam nadzieję, że tym razem opozycja nie będzie urządzała wycieczek na granicę z pizzą, nie będzie wywierała presji na polskich żołnierzy i strażników granicznych, nie będzie nękała żołnierzy – dodał Mariusz Błaszczak nawiązując do organizowanych przez polityków PO i Lewicy akcji pomocowych dla migrantów koczujących przy granicy polsko-białoruskiej.

— To, co wydarzyło się w ubiegłym roku, było dowodem tego, że opozycja i celebryci, wykorzystując przychylność swoich mediów, starali się wymóc na strażnikach granicznych i żołnierzach to, żeby granica została otwarta, żeby migranci mogli przekraczać nielegalnie granicę, ale społeczeństwo stanęło murem za polskim mundurem. Jestem przekonany, że tym razem też tak będzie. Zobaczymy, jak zachowa się opozycja — komentował polityk PiS.

Jak będzie wyglądała zapora na granicy z Rosją?

Z informacji przekazanych przez ministra obrony narodowej wynika, że zapora na granicy polsko-rosyjskiej będzie się składała z trzech szeregów drutu ostrzowego, który wykorzystywany jest przez wojsko na całym świecie. Płot ma mieć wysokość 2,5 m a szerokość 3 m. Ponadto, od polskiej strony ma zostać postawione specjalne ogrodzenie, które ochroni zwierzęta.

