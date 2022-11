Szczecin. Kobieta zwisała z okna na 10. piętrze. Nie przeżyła upadku

W poniedziałkowe popołudnie przy ulicy Wilczej w Szczecinie rozegrała się prawdziwa ludzka tragedia. Siedząca na parapecie wysokiego bloku kobieta straciła równowagę, kiedy próbowała wrócić do mieszkania. Na pewien czas zawisła na parapecie na dziesiątym piętrze. Jej walkę o przeżycie zarejestrowano kamerą telefonu z przeciwległego bloku.

Tragedia w Szczecinie. Kobieta wzywała pomocy

Na nagraniu słychać, że nieszczęsna kobieta wzywała pomocy. Widać też, że ktoś próbował wciągnąć ją do mieszkania. Nie udało się niestety uratować szczecinianki. Kobieta spadła z wysokości kilkudziesięciu metrów, zabijając się na miejscu.

– Wezwanie do tego zdarzenia otrzymaliśmy po godz. 14. Około 30-letnia kobieta poniosła śmierć – przekazała dziennikarzom portalu 24kurier.pl Paulina Heigel, rzeczniczka prasowa Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego.

Upadek z okna w Szczecinie. Dlaczego kobieta siedziała na parapecie?

Na portalu polsatnews.pl możemy przeczytać, że choć policja nie zdecydowała się na skomentowanie tragicznego zdarzenia, to media dotarły do nieoficjalnej przyczyny tragedii. Dziennikarze uzyskali informację, że 30-latka próbowała popełnić samobójstwo, po czym w ostatniej chwili zmieniła zdanie. Nie była jednak w stanie wrócić do swojego mieszkania. W sieci znaleźć można fotografię pokazującą, jak siedzi na parapecie okna po zewnętrznej stronie.

