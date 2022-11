Wandale zniszczyli nagrobek zakonnicy i figurę Maryi. Ksiądz ma przypuszczenia

Do zdarzenia doszło w nocy z 31 października na 1 listopada w parafii pw. Bożego Ciała i Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej w Wierzbicach. „Gazeta Wrocławska” informuje, że nieznani sprawcy stłukli figurę Matki Bożej, która miała ważne znaczenia dla parafian. Poza tym uszkodzono nagrobek siostry zakonnej. Ksiądz proboszcz Leszek Bajorski przypuszcza, że za zniszczenia odpowiada młodzież, która brała udział w Halloween.

Roztrzaskana figura Maryi w Wierzbicach. „Przywieziona z Lourdes”

– Sądzę, że to nierozsądny wybryk młodzieży w związku z Halloween. Takich zachowań możemy spodziewać się coraz więcej. Figurę roztrzaskano w taki sposób, że nie da się jej naprawić. A ma dla parafii dużą wartość sentymentalną. Ludzie modlili się przy niej regularnie. Została przywieziona z Lourdes już ponad 20 lat temu – powiedział w rozmowie z gazetą. Nagrobek siostry zakonnej został zniszczony już po raz trzeci w ostatnim miesiącu. Ksiądz zgłosił sprawę policji. Według proboszcza wcześniej nie dochodziło do tak poważnych incydentów, co najwyżej zdarzały się drobne kradzieże zniczy czy kwiatów.

O akcie wandalizmu poinformowali też strażacy z OSP Pustków Żurawski.

„Wczorajszej nocy czczącej zachodnie hallowen doszło do haniebnego czynu wymierzonego w kościół parafialny znajdujący się w Wierzbicach. Zniszczona została figura Najświętszej Maryi Panny, oraz uszkodzone zostały nagrobki znajdujące się tuż przy świątyni. Piętnujemy takie zachowania” – napisali na Facebooku. Zamieścili też zdjęcia z apelem, by świadkowie zdarzenia zgłaszali się na policję.

