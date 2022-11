Posłowie KO prześwietlili spółkę Pałac Saski. „Znamy ich rozrzutność i bezczelność”

Posłowie Koalicji Obywatelskiej przeprowadzili kontrolę poselską w spółce Pałac Saski, która jest odpowiedzialna za plan odbudowy w Warszawie. – Znamy ich rozrzutność i bezczelność, dlatego też zdecydowaliśmy się wejść do spółki, która ma na przestrzeni najbliższych lat wydać prawie 2,5 miliarda złotych – stwierdził podczas konferencji w Sejmie Dariusz Joński.

Kontrola KO w spółce Pałac Saski

Politycy mówili o nieprawidłowościach przy planach odbudowy Pałacu Saskiego. Dariusz Joński tłumaczył, że otrzymał dokumenty ze spółki, między innymi rachunek zysków i strat z września 2022 roku. – Strata wynosi blisko siedem milionów – poinformował. Z dokumentów wynika, że wydatki zaplanowane na ten rok, jeśli chodzi o fundusz płac, to 5 358 000 złotych. – Chcemy zauważyć, że jest zatrudnionych w tej chwili 35 osób, średnie wynagrodzenie to dokładnie 11 990 złotych brutto, ale to nie koniec, bo w najbliższych miesiącach ma zostać zatrudnione kolejne 10 osób – dodał.

Polityk KO wspomniał też o siedzibie spółki Pałac Saski. – Znajduje się w prestiżowym miejscu, przy ulicy Marszałkowskiej, to blisko 900 metrów kwadratowych. Ta ogromna powierzchnia dla 35 osób kosztuje podatników rocznie ponad milion dwieście tysięcy złotych. Dodatkowo wynajęto trzy samochody i zakupiono jeden elektryczny za ćwierć miliona złotych dla prezesa – zaznaczył Dariusz Joński.

– Druga rzecz, która nas bardzo zaniepokoiła to fakt, że nadal nie ma projektu odbudowy Pałacu Saskiego w Warszawie. Przetarg ma być ogłoszony dopiero w przyszłym roku, ale już spółka przygotowuje się do rzeczy, która w naszej opinii jest bardzo kontrowersyjna. Otrzymaliśmy z posłem Jońskim informację, że inwestycja spowoduje wejście obiektów w przestrzeń Ogrodu Saskiego – komentował Michał Szczerba.

Spółka Pałac Saski odpowiada politykom KO

W odpowiedzi na relację Michała Szczerby i Dariusza Jońskiego, specjalne oświadczenie wydał prezes zarządu spółki Pałac Saski. Jan Edmund Kowalski tłumaczył, że spółka została powołana do realizacji inwestycji, a nie generowania zysków, co oznacza jego zdaniem, że argumenty dotyczące budżetu spółki i braku zysków można uznać za nieuczciwy zabieg retoryczny. Nie spodziewałem się sugestii, iż wydatek planowany na 2,5 miliarda złotych powinien być realizowany bez prac przygotowawczych – a te są właśnie przedmiotem prac spółki – tłumaczył prezes.

W dalszej części komunikatu zaznaczono, że wbrew twierdzeniom polityków opozycji, w skład zespołu wchodzą nie tylko przedstawiciele ministerstwa kultury, ale także Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Historii Polski, Biura Programu "Niepodległa", Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki i Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina.

