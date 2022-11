Nowa zapora na granicy. „Ten rząd funkcjonuje jak grupa rekonstrukcyjna”

W środę 2 listopada rozpoczęła się budowa zapory przy granicy Polski z obwodem kaliningradzkim. Ma być ona podobna do tej przy granicy z Białorusią. Równolegle będą prowadzone działania związane z założeniem perymetrii, czyli urządzeń, które pozwolą na elektroniczny dozór granicy z Kaliningradem. Wiceminister obrony narodowej Wojciech Skurkiewicz powiedział, kiedy powinna się zakończyć budowa zapory na granicy z obwodem kaliningradzkim.

Zapora na granicy. Schetyna ocenił, że „to już nawet nie jest śmieszne”

- Słyszałem, że to (budowa zapory – red.) wynika z tego, że zostały jeszcze środki z tej zapory na granicy białoruskiej. Po drugie, wydawało mi się, że decyzje podejmuje szef MON, a nie wiem z czego ona wynika. Chyba z tego, żeby robić autopromocję, bo nic się takiego nie zdarzyło. Powiedziano tylko, że połączenia lotnicze z Bliskim Wschodem czy z Afryką zostały uruchomione z Królewca. Dlatego trzeba bronić granicy - powiedział Grzegorz Schetyna w TVN24.

Schetyna ocenił, że „to już nawet nie jest śmieszne”. – To pokazuje, jak nie funkcjonuje rząd. Przecież taka sprawa powinna być elementem debaty, analizy, a premier w ogóle nie wiedział o tej sprawie - mówił polityk PO.

Schetyna: Ten rząd funkcjonuje jak grupa rekonstrukcyjna

Pytany o to, do kogo powinna należeć ta decyzja odparł, że Straż Graniczna powinna tę kwestię opiniować. – (Jeśli – red.) jest nowa sytuacja, niebezpieczeństwo, to powinno być to opracowane w MSWiA z MSZ i MON i to powinno być przedstawione premierowi i Radzie Ministrów. Tak się przygotowuje decyzje, a tak to jest polityczna hucpa - mówił Schetyna.

- Ten rząd funkcjonuje jak grupa rekonstrukcyjna. Wszystko jest udawane, nic nie jest prawdziwe - ocenił.

