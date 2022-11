„Niedyskrecje do słuchania”. Frustracja Morawieckiego i gromy ciskane przez Kaczyńskiego

Słuchanie podcastu i czytanie całości treści w dniu premiery nowego odcinka dostępne jest jedynie dla stałych Czytelników „WPROST PREMIUM”. Zapraszamy.

Marek Kuchciński, nowy szef Kancelarii Premiera Mateusza Morawieckiego energicznie sobie poczyna na tym stanowisku. Z naszych informacji wynika, że rozsyła różne pisma do rozmaitych instytucji, z żądaniem udzielenia natychmiastowej informacji, najlepiej na wczoraj. Nie wiadomo, po co to czyni, bowiem te instytucje w ogóle mu nie nie podlegają. Ale Kuchciński znany jest z zarządzania, które wprowadza więcej chaosu niż porządku.

Od pracowników Kancelarii Sejmu można usłyszeć, że polityk ten, sprawując funkcję marszałka Sejmu, miał zwyczaj czepiać się rzeczy nieistotnych i wymagać działań, które chwilę później były „odkręcane”. Nazywany był nawet siewcą chaosu.