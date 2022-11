Pożar w porcie jachtowym w Pucku. Płomienie objęły cały lokal

Do zdarzenia doszło w piątek, 4 listopada. Zgłoszenie o pożarze wpłynęło do strażaków o godz. 11:39.

„Okazało się, że płonie cała restauracja”

Płomienie pojawiły się w restauracji „Bosman”, która znajduje się przy ul. Lipowej na terenie portu jachtowego w Pucku na Pomorzu. Ze względu na skalę pożaru, do akcji gaśniczej skierowano aż 13 zastępów.

– Ze zgłoszenia wynikało, że pali się część tarasu restauracji. Po przybyciu na miejsce strażaków okazało się, że płonie cała restauracja. Na miejscu pracuje 13 zastępów straży pożarnej. Są dwa podnośniki hydrauliczne – poinformował w rozmowie z wp.pl kpt. Krzysztof Minga, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pucku.

Wybuch butli z gazem?

Na szczęście, w pożarze nikt nie ucierpiał. Jak wynika ze zdjęć udostępnionych przez strażaków, lokal spłonął doszczętnie i prawdopodobnie nadaje się już tylko do rozbiórki.

Przyczyna pożaru nie jest jeszcze znana. Jednak jak donosi nieoficjalnie „Dziennik Bałtycki”, świadkowie zdarzenia twierdzili, że w lokalu mogło dojść do wybuchu butli z gazem.

twitter

Kolejny pożar na Pomorzu

To już kolejny spory pożar, do jakiego doszło w ostatnich dniach na Pomorzu. We wtorek, 1 listopada, informowaliśmy o pożarze, który wybuchł na parkingu firmy transportowej w miejscowości Rusocin koło Pruszcza Gdańskiego.

W akcji gaśniczej wzięło udział 7 zastępów PSP. Ogień strawił 15 pojazdów, a wartość strat została oszacowana na ponad 2 mln zł. Dzięki sprawnej działaniom strażaków, płomienie nie objęły stojącego w pobliżu budynku.

Czytaj też:

Pożar na parkingu samochodowym w Rusocinie. Na miejscu pracują strażacyCzytaj też:

Pożar schroniska w Gorcach. Drewniany budynek doszczętnie spłonął