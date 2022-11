Sejm zdecydował ws. lex Czarnek 2.0. Zaważyło 10 głosów

Za przyjęciem nowelizacji głosowało 230 posłów; 220 było przeciw, natomiast czterech posłów wstrzymało się od głosu.

W drugiej połowie października posłowie Prawa i Sprawiedliwości złożyli w Sejmie poprawiony projekt nowelizacji ustawy Prawo oświatowe, który potocznie jest określany jako Lex Czarnek 2.0.

Lex Czarnek 2.0. Jest decyzja Sejmu

W projekcie wspomniano m.in. o działalności organizacji i stowarzyszeń w placówkach edukacyjnych. Jeśli ustawa weszłaby w życie, wówczas znacząco zwiększyłyby się uprawnienia kuratorów oświaty – mieliby prawo do decydowania o tym, jakie zajęcia pozalekcyjne mogą odbywać się w szkołach. Mogliby również zakazywać niektórym organizacjom wstępu do szkół, nawet jeśli rodzice wyraziliby na to zgodę. W projekcie znalazły się również zapisy dotyczące m.in. zmian w edukacji domowej oraz zwiększenia nadzoru pedagogicznego nad szkołami niepublicznymi.

Przypomnijmy, że 26 października posłowie z Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży do późnych godzin nocnych pracowali nad projektem, który jest określany jako Lex Czarnek 2.0. Nieobecność czterech parlamentarzystów opozycji zaważyła na efektach posiedzenia.

Na początku marca, prezydent Andrzej Duda zawetował nowelizację Ustawy Prawo oświatowe, zwaną potocznie „Lex Czarnek”, od nazwiska ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka.