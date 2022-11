Były szef CBA uderzył w prokuraturę ws. cyberataku. Jest reakcja z rządu

Od grudnia 2021 r. do stycznia 2022 r. doszło do kilkudziesięciu przypadków „spoofingu”. Ofiarami zjawiska byli politycy i osoby publiczne. Nowe informacje w sprawie przedstawiły „Rzeczpospolita” i RMF FM. Do tej pory w śledztwie zatrzymano jedną osobę – informatyka programistę z 20-letnim stażem Krzysztofa J., który zamieścił w sieci TOR instrukcję jak przeprowadzać ataki. Mężczyzna wstawił też nagrania z ataków.

Prokuratura chce, aby 44-latek oprócz podszywania się pod inne osoby odpowiadał także za dwa fałszywe alarmy bombowe. Wszystko przez to, że miał dzwonić do powiatowych komend policji w miejscowości Wschowa w woj. lubuskim oraz we Włodawie na Lubelszczyźnie. Miał też nielegalne ściągnąć na służbowy komputer bazy danych z ponad 30 tysięcy „rekordami” z hasłami komputerowymi i kodami dostępu. Krzysztof J. zaprzecza oskarżeniom.

Słynna sprawa cyberataków. Paweł Wojtunik uderzył w prokuraturę

– To ewidentna próba przykrycia porażki prokuratury, która się z nami nie komunikuje. Jako pokrzywdzeni nie mieliśmy jakiejkolwiek wiedzy o tym, że w ogóle kogokolwiek zatrzymano. To jest ewidentna porażka wymiaru sprawiedliwości. Pytanie, czy świadczy o niekompetencji, czy o braku politycznej woli do wyjaśnienia do spodu tych spraw. Moim zdaniem to zatrzymanie płotki, które nie rozwiązuje absolutnie tej sprawy – mówił Paweł Wojtunik RMF FM.

Były szef CBA zamieścił też podobny wpis w mediach społecznościowych, gdzie podkreślił, że „prokuratura manipuluje informacjami”, a zatrzymanie hakera jest kreowane na sukces. „Nieładna zabawa znowu kosztem moich dzieci” – podsumował.

Janusz Cieszyński odpowiedział byłemu szefowi CBA

Do głosów byłego szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego odniósł się pełnomocnik rządu ds. cyberbezpieczeństwa. „Robią politykę na wszystkim, także na spoofingu. Pan Wojtunik nawet nie odpowiedział na propozycję wsparcia, także zapewne doskonale zdawał sobie sprawę z tego, że to hucpa. Kiedy panowie z PO przeproszą za swoje insynuacje wymierzone w rząd” – napisał na Twitterze Janusz Cieszyński.

