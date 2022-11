Zabójstwo w Oświęcimiu. Policja ujawnia szczegóły zatrzymania Norwega. Ekstradycja w trybie ENA

Do tragicznych zdarzeń doszło w piątek w Oświęcimiu (woj. małopolskie). Ciało 26-latki znalazł w mieszkaniu jej ojciec. Ze wstępnych ustaleń wynika, że ofiara miała na ciele ranę ciętą, zadaną ostrym narzędziem. Policja bierze pod uwagę udział osób trzecich. W sobotę w nocy policja przekazała informację o odnalezieniu poszukiwanej 5-latki. Teraz ujawniono szczegóły zatrzymania mężczyzny, który miał ją uprowadzić.

Zatrzymano Norwega. „Jest podejrzewany o zabójstwo partnerki”

Małopolska policja poinformowała, że 25-letni obywatel Norwegii został zatrzymany na terenie Danii. Jest podejrzewany o zabójstwo partnerki. Funkcjonariusze przypomnieli, że w sobotę, tuż przed godziną 17 oświęcimska policja została powiadomiona o odnalezieniu przez rodzinę zwłok 26-letniej kobiety w jej mieszkaniu. „Obrażenia na ciele kobiety – rany cięte, mogły świadczyć o tym, że doszło do zabójstwa” – podano.

W związku z podejrzeniem, że ze śmiercią kobiety mógł mieć związek jej partner, na terenie Polski oraz Europy zostały wszczęte jego poszukiwania. Z ustaleń śledczych wynikało, że pod opieką mężczyzny znajduje się dziecko pary w związku z tym ogłoszony został również Child Alert.

„Jeszcze tej samej nocy duńscy policjanci na autostradzie w Kopenhadze (Dania) do kontroli drogowej zatrzymali samochód marki Volkswagen Up. Za jego kierownicą znajdował się poszukiwany 25-latek, a na tylnym siedzeniu pojazdu znajdowała pięcioletnia córka. Mężczyzna został zatrzymany i trafił do jednostki policji w Kopenhadze. Dziecko, całe i zdrowe zostało przekazane pod opiekę duńskich służb socjalnych” – przekazała małopolska policja.

Ekstradycja Norwega. Grozi mu dożywocie

Wobec mężczyzny podejrzewanego o zabójstwo zostanie wszczęta procedura ekstradycyjna w trybie europejskiego nakazu aresztowania. Aktualnie śledczy prowadzą dalsze czynności zmierzające do ustalenia wszystkich okoliczności w sprawie zabójstwa.

Za zabójstwo grozi kara 25 lat pozbawienia wolności albo kara dożywotniego pozbawienia wolności.

