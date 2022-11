Finał sprawy Krzysztofa Sadowskiego. Prokuratura wydała postanowienie

Przypomnijmy: w 2019 r., wobec pianisty jazzowego i kompozytora Krzysztofa Sadowskiego pojawiły się oskarżenia o wykorzystywanie seksualne nieletnich, w tym gwałty.

Szokujące relacje

Oskarżenia zostały wysunięte przez kobiety, które będąc dziećmi występowały w latach 90. w projektach muzyka. Chodzi o programy telewizyjne „Tęczowy Music Box” i „Co jest grane?”, a także zespół muzyczny, prowadzony w ramach fundacji „Tęcza”.

– On miał 61 lat, my po 12. (...) Kazał zsunąć spodnie i położyć się na kocach. Całował moje piersi, usta, masturbował. Raz wszedł we mnie. Przez wiele lat czułam się winna. I z poczucia winy nie powiedziałam nikomu – mówiła jedna z kobiet w rozmowie z Gazetą Wyborczą.

Inna kobieta opowiadała o wizytach w kinie dla dorosłych.

– Nie wiem, dlaczego nie byłam w stanie krzyknąć i się temu sprzeciwić. Zabierał mnie też często do kina w Warszawie na filmy dla dorosłych. Tam przykrywał mnie kurtką, rozsuwał rozporek lub podnosił moją spódnicę i palcami doprowadzał mnie do orgazmu. Ale nigdy słowa „seks” przy mnie nie powiedział. W moich myślach te stosunki nigdy nie funkcjonowały jako seks – zwracała uwagę.

Muzyk nie przyznawał się do winy

Sadowski odrzucił te oskarżenia. Twierdził, że są one „oparte na pomówieniach jednej osoby”. Muzyk wydał w tej sprawie oświadczenie.

„S tanowczo zaprzeczam stawianym mi zarzutom (...) Jest to osoba znana mi i mojej rodzinie od przeszło 20 lat i przez większość tego czasu pozostająca z nami w bliskich stosunkach. Niestety, w ubiegłym roku osoba ta poprosiła mnie o przekazanie jej dużej kwoty pieniędzy, które miały posłużyć jej ułożeniu sobie życia. Nie będąc w stanie spełnić tej prośby, ale też mając poczucie nadużycia naszej przyjaźni – odmówiłem. Wówczas, było to w czerwcu ubiegłego roku, zerwała kontakty z nami i skierowała przeciwko mnie zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa „ – czytamy w oświadczeniu.

Po trzech latach umorzono śledztwo

W związku z tym, w lutym 2019 r. Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła śledztwo ws. zgwałcenia w latach 1997-1999 w Warszawie dwóch małoletnich pokrzywdzonych, które nie miały wtedy ukończonego 15. roku życia.

Jak donosi portal wp.pl, prokuratura wydała właśnie postanowienie o umorzeniu postępowania z powodu przedawnienia. Zgodnie z Kodeksem karnym, karalność przestępstw pedofilskich ustaje po upływie 20 lat od chwili popełnienia czynu.

„Trzy lata przesłuchań ofiar pedofila w obecności psychologów, kamer i ponownego traumatyzowania ich poszło na marne. Czy nie istnieje już w tym kraju żadna siła, która sprawiłaby, że krzywdzone dzieci doczekają sprawiedliwości? Jaki to jest sygnał dla ofiar molestowania? Siedźcie cicho, bo i tak nic nie wskóracie” – skomentował w mediach społecznościowych Iza Michalewicz, autorka wspomnianego reportażu w Gazecie Wyborczej.

Czytaj też:

Pedofile na salonach. Mariusz Zielke ujawnia kulisy skandaluCzytaj też:

„Przez wiele lat czułam się winna”. Dziewczyny z zespołu Tęcza opowiedziały o molestowaniu