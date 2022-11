Zabójstwo Pameli Sz. w Oświęcimiu. Prokuratura zabrała głos ws. ojca 5-letniej Mii

Janusz Hnatko z Prokuratury Okręgowej w Krakowie przedstawił nowe informacje ws. zabójstwa Pameli Sz. w Oświęcimiu. Na miejscu tragedii przeprowadzono oględziny, znaleziono m.in. zakrwawiony nóż. Hnatko nie chciał mówić o śladach i dowodach, aby nie ułatwiać pracy obronie podejrzanego.

Zabójstwo Pameli Sz. w Oświęcimiu. Mia wróci do Polski

5-letnia Mia przebywa obecnie pod opieką duńskich służb socjalnych. Dziadek dziewczynki uzyskał tymczasową zgodę sądu na opiekę nad dzieckiem. W poniedziałek powinien wrócić do Polski z dziewczynką.

Prokuratura poinformowała, że Norweg usłyszy zarzut zabójstwa, czyli „działania z zamiarem pozbawienia życia 26-letniej kobiety i zadania ciosów nożem oraz spowodowania obrażeń kończystych i ciętych, który skutkowały zgonem kobiety”, a także „uprowadzenia wbrew woli matki tej 5-letniej dziewczynki”. Mężczyzna decyzją sądu miał ograniczoną władzę rodzicielską, ale Hnatko nie chciał mówić, czy ze strony Polski, czy Norwegii. – Nie wydaje się takiej decyzji bez powodu – skomentował.

Norweg przyleciał odwiedzić dziecko z matką

Ingebright G. do Polski przyleciał z Norwegii, najprawdopodobniej po to, aby odwiedzić córkę. Towarzyszyła mu jego matka, ale kobieta wcześniej wróciła do swojej ojczyzny. Hnatko zapewniał, że polskie służby są w kontakcie ze swoimi duńskimi odpowiednikami, a informacje są na bieżąco przekazywane. 25-latek poprosił m.in., aby poinformować o swojej sprawie ambasadę.

Prokuratur powiedział, że można domniemywać, że motywem zabójstwa Pameli Sz. była Mia. – Najważniejsze jest to, że dziecko jest zabezpieczone. Postępowanie dopiero się zaczyna. Będziemy odtwarzali, dlaczego to się zdarzyło, jaki precyzyjnie był motyw i jakie emocje kierowały obywatelem Norwegii. Po tym, jak zostanie deportowany będą wykonywane czynności z jego udziałem – podsumował Hnatko.

