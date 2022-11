Poruszające wyznanie Lewandowskiej po słowach Kaczyńskiego. „Doświadczyłam poronienia”

W trakcie spotkania z mieszkańcami Ełku Jarosław Kaczyński postanowił podzielić się refleksjami na temat macierzyństwa. Słowa prezesa PiS, który przyczyn spadku dzietności w Polsce upatrywał w tym, że „młode kobiety dają sobie w szyję”, wywołały falę kontrowersji.

Anna Lewandowska do Jarosława Kaczyńskiego

Do grona oburzonych dołączyła m.in. Anna Lewandowska. „Jestem zła, gdy widzę, że politycy w niesprawiedliwy sposób oskarżają kobiety, zamiast dostrzegać realne problemy. Jako kobieta i matka czuję się bardzo dotknięta ostatnimi wypowiedziami” – stwierdziła trenerka.

W poruszającym wpisie na Instagramie żona Roberta Lewandowskiego podkreśliła, że „bycie mamą zawsze było jej największym marzeniem”. Trenerka wyznała, że „zanim na świat przyszły jej córki, podobnie jak inne kobiety, doświadczyła poronienia”.

Trenerka przytoczyła statystyki, z których wynika, że „co piąta para w Polsce bezskutecznie stara się o dziecko”. „Stres, problemy ze zdrowiem czy z hormonami powodują, że nie tylko zajście w ciąże jest problemem, ale również jej utrzymanie. Nie oceniajmy zatem kobiet, które często w ciszy, walczą wszelkimi sposobami i środkami, aby na teście ciążowym zobaczyć upragnione dwie kreski” – zaapelowała Anna Lewandowska.

Co powiedział Jarosław Kaczyński?

Jarosław Kaczyński uznał, że za spadek dzietności w Polsce odpowiada... alkohol. – Jeżeli się utrzyma taki stan, że do 25. roku życia dziewczęta, młode kobiety piją tyle samo, co ich rówieśnicy, to dzieci nie będzie. Pamiętajcie, że mężczyzna, żeby popaść w alkoholizm, to musi pić nadmiernie przez 20 lat, przeciętnie, bo jeden dłużej, drugi krócej. To zależy od cech osobniczych, a kobieta tylko dwa – mówił były wicepremier podczas spotkania z mieszkańcami Ełku.

– Ja nie jestem zwolennikiem bardzo wczesnego macierzyństwa, bo kobieta też musi dojrzeć do tego, żeby być dobrą matką, ale jak do 25. roku życia daje w szyję, no to... – zaśmiał się prezes PiS.

