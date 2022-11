Obowiązkowa wycieczka przed bierzmowaniem. „Kościół nam robi łaskę?”

Parafia Opatrzności Bożej w Kaliszu przygotowała formularz służący do zadeklarowania chęci przyjęcia sakramentu bierzmowania. „Wypełniając niniejszy formularz konieczne jest zaakceptowanie warunków dobrego przygotowania się do przyjęcia sakramentu bierzmowania, a szczególnie: uczestnictwo we mszy św. o godz. 9:00 w dolnym kościele; systematyczne i aktywne uczestniczenie w spotkaniach grupy; zgłoszenie się na rozmowę indywidualną w jednym z zaproponowanych terminów oraz aktywne uczestniczenie w kursie ewangelizacyjnym EUREKA" - wyjaśniono.

Zaskakujący pomysł kaliskiej parafii. Chodzi o bierzmowanie

Ten ostatni punkt budzi najwięcej emocji. „Nie każdego z rodziców stać, żeby zapłacić za nocleg 3 dniowy i dodatkowo zapewnić jedzenie” – oburza się matka jednego z nastolatków, który ma przystąpić do bierzmowania. Jak dodaje, rodzice też mają uczestniczyć w wyjeździe jako opiekunowie.

„To są chyba jakieś żarty. Rodzice mają na siłę brać wolne w pracy i jechać z dzieckiem na 3 dni. Dodatkowo pokrywają wszystkie koszty. Nie każdego na to stać. A jeśli dziecko nie pojedzie, nie zostanie dopuszczone do bierzmowania. Kościół nam robi łaskę? To jest sakrament, który powinni przyjąć wszyscy chętni. A kościół odmawia nam tego sakramentu. Dużo się teraz mówi, że wiele dzieci przestaje chodzić na religię i ja wcale się nie dziwię, skoro tak traktują wiernych ” – napisała kobieta do redakcji „Faktów kaliskich ” .

Bierzmowanie z obowiązkową wycieczką. Zapłacą za nią rodzice

W związku z rosnącym niezadowoleniem, księża opublikowali komunikat. „Oświadczamy, że informacje podane przez „parafiankę” w artykule, który ukazał się dziś na portalu faktykaliskie.info oparte są na półprawdach” – czytamy.

„Pragniemy sprostować, że koszt za 3 dniowy pobyt zawiera w cenie również wyżywienie. Będziemy prosić 4-5 rodziców do pomocy w opiece nad młodzieżą podczas wyjazdu, a nie ma obowiązku wyjazdu wszystkich rodziców. Koszt przejazdu pokrywa parafia. A sam kurs jest częścią obowiązkową (poza sytuacjami losowymi) programu” – przekazali.

