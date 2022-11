Napieralski o słowach Kaczyńskiego ws. „dawania w szyję”: Próbuje ogrywać Ziobrę i Konfederację

Zapraszamy do oglądania odcinka w ramach promocji.



Prezes PiS podczas weekendowego spotkania w Ełku odniósł się do problemu dzietności w Polsce. Mówił między innymi o „dawaniu w szyję” przez kobiety do 25. roku życia. Stwierdził również, że to właśnie kobiety znacznie szybciej popadają w alkoholizm niż mężczyźni. – Jarosław Kaczyński próbuje w sposób przaśny i skrajnie ludyczny ogrywać Zbigniewa Ziobrę i Konfederację. Być może robi to nieudolnie, ale przemyślanie. Dziś zamiast dyskutować o innych rzeczach, mówimy o tej wypowiedzi – mówi w programie „Mówiąc Wprost” poseł z ramienia Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Napieralski.