Wstrząsające odkrycie w ośrodku po Rosjanach nad Zegrzem. „Zdjęcie jest zbyt drastyczne”

W środę 2 listopada pracownicy Lasów Państwowych weszli na teren ośrodka wypoczynkowego w Skubiance nad Zegrzem, który był dzierżawiony przez ambasadę Rosji. Po nałożeniu sankcji w związku z atakiem na Ukrainę Rosjanie przestali płacić za użytkowanie nieruchomości. Brama prowadząca na teren nieruchomości została siłą otwarta, a spisywaniem mienia zajęła się specjalna komisja inwentaryzacyjna. Rzecznik Lasów Państwowych Michał Gzowski zapowiadał też wymianę zamków i zaplombowanie drzwi, by Rosjanie nie mieli jak wrócić.

Rosjanie zniszczyli ośrodek nad Zegrzem

Już wstępne oględziny wskazywały, że użytkowane przez Rosjan nieruchomości znajdują się w fatalnym stanie. Na zjdęciach widać było obskurne pomieszczenia, zniszczone meble i porozrzucane przedmioty. „Ośrodek jest całkowicie zdewastowany. Rosjanie zniszczyli wszystko, powyrywane są nawet kable ze ścian” – opisywał Gzowski.

Jak się okazało po kilku dniach, to nie najgorsze, co zastali inspektorzy. Rzecznik Lasów Państwowych poinformował bowiem o znalezieniu w ośrodku... truchła psa. „W odebranym Rosjanom ośrodku nad Zegrzem znaleźliśmy martwego, zagłodzonego psa. Widać ślady, jak zwierzak próbował się wydostać z zamkniętego domku. Policja zbada sprawę. Zdjęcie jest zbyt drastyczne, by je pokazać w oryginale” – napisał Michał Gzowski we wtorek 8 listopada na Twitterze. Dodał zamazane zdjęcia, na których widać zarys truchła.

Spór o ośrodek. Protest Rosji

Przypomnijmy, że Rosjanie nie zgadzają się z decyzją Polski i zapowiadają protest do MSZ w sprawie „nielegalnego” zajęcia ośrodka.

„Rosja wydzierżawiła teren w latach 80. W 2009 umowę przedłużono. 13 kwietnia 2022 zgodnie z prawem ją wypowiedziano. Rosjanie mieli czas na opuszczenie ośrodka do maja. Zlekceważyli to. Wezwania do wydania terenu wysłano 4 maja i 16 września. Też zlekceważyli. Teraz protestują” – wyjaśniły Lasy Państwowe.

